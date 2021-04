Wyższe kary za brak opieki nad zwierzętami

Nawet 500 zł będzie musiał zapłacić właściciel psa, jeżeli nie zachowa odpowiednich środków ostrożności, a zwierzę będzie stwarzało niebezpieczeństwo. Od 10 kwietnia wchodzą w życie wyższe mandaty na niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

10 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Najważniejszą zmianą są nowe stawki za niezachowanie odpowiedniej ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

I tak: niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jest zagrożone grzywna w wysokości od 50 zł do 250 zł. Grzywna może wzrosnąć do 500 zł, jeżeli zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. W przypadku gdy sprawa trafi do sądu, grzywna może wzrosnąć do 1000 zł. W sytuacji, gdy zwierzę stwarza niebezpieczeństwo, grozi kara ograniczenia wolności, grzywna do 5000 złotych albo kara nagany.

Co oznacza zwrot „zwykłe lub nakazane środki ostrożności”?

- Kodeks wykroczeń nie określa, czym są zwykłe lub nakazane środki ostrożności. Pojęć tych możemy doszukiwać się w literaturze, czy orzecznictwie sądów. Przyjmuje się, że zwykłe środki ostrożności, to środki tradycyjne, przyjęte zwyczajowo, naturalne dla trzymania danego gatunku zwierzęcia. Natomiast środki nakazane wynikają z innych aktów, m.in. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Rozporządzenie to, wskazuje 11 ras agresywnych psów, które zawsze muszą znajdować się na smyczy i w kagańcu – informuje Iwona Łojewska, inspektor ds. wykroczeń w elbląskiej Straży Miejskiej.

Jednym z ważniejszych wyroków definiujących pojęcie „zwykle lub nakazane środki ostrożności może dać wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 10 stycznia 2019 r. Sąd rozpatrywał apelację od wyroku, w której obwiniony został skazany m.in. za brak smyczy przy wyprowadzaniu psa, czyli nie zachował nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa. Sąd Okręgowy uniewinnił obwinionego. Zdefiniował „zwykłe lub nakazane środki ostrożności” w następujący sposób: „Zwykłe środki ostrożności to takie, które wynikają ze zdrowego rozsądku, są oparte na powszechnym doświadczeniu i zwyczaju. Natomiast nakazane środki ostrożności wynikają z obowiązujących przepisów prawa”. Co więcej sąd zwrócił uwagę na fakt, że „przepis art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, co nie oznacza przecież obowiązku prowadzenia ich na smyczy. Wprost przeciwnie, wykładnia językowa tej normy prawnej prowadzi do wniosku, że ustawodawca zezwolił na puszczanie psów, byle tylko istniała możliwość ich kontroli, którą utożsamiać należy z możliwością panowania nad zwierzęciem.” - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

We wzmiankowanym przez Iwonę Łojewską rozporządzeniu za agresywne uznaje się następujące rasy: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski.

- Środki ostrożności powinny być dopasowane do konkretnego zwierzęcia, ale również do sytuacji, w której się znajduje. Zawsze zdrowy rozsądek, a nie reguła decydować będzie o wymiarze kary – informuje Iwona Łojewska.

Od początku roku elbląscy strażnicy 21 razy interweniowali w sprawie psów biegających bez zabezpieczeń Interwencje za każdym razem kończyły się pouczeniami. Nie wystawiono mandatów ani wniosków do sądu.