Z widokiem na nową ciepłownię

Podczas sesji 24 kwietnia radni gminy Tolkmicko niemal jednogłośnie podjęli uchwałę „W sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Tolkmicko terenu obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Tolkmicko 1”. Dotyczy ona działki gminnej nr 219/5, która obecnie przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne i usługi turystyczne. Dopiero zmiana planu umożliwi budowę na niej ciepłowni miejskiej. Dziś kotłownia działa na ul. Świętojańskiej (centrum miasteczka), we wrześniu 2023 roku kupiła ją spółka GMP Service, która chce zainwestować w nowy zakład.

"Kto chce wypoczywać przy kominie?"

Część mieszkańców, a także inwestorzy, którzy kupili działki w rejonie planowanej inwestycji i mają już pozwolenia na budowę obiektów turystycznych, nie zgadzają się na taką lokalizację. Działka 219/5 bezpośrednio sąsiaduje z tzw. piaskulą, czyli popularnym punktem widokowym na Zalew Wiślany. Ich zdaniem budowa ciepłowni całkowicie zmieni charakter tego miejsca. Swoje wątpliwości przedstawili władzom Tolkmicka podczas spotkania, które odbyło się we wtorek (6 maja).

Głos zabrał też jeden z inwestorów, który niedawno kupił w rejonie punktu widokowego działkę i chce wybudować tu niewielki ośrodek turystyczny.

"Żadne decyzje nie zapadły"

Rafał Roszkowski podkreślił, że nie jest przeciwnikiem inwestycji.

- Pomysł nowej kotłowni jest ważny i potrzebny, ale myślę, że można znaleźć dla niej inną lokalizację. Ciepłownia zmieni charakter tego miejsca, będzie wzmożony ruch samochodów z dostawami biokomponentu do spalania – podkreślał Rafał Roszkowski.

Mieszkańcy pytali również o możliwości modernizacji obecnej ciepłowni i wskazywali potencjalne, inne lokalizacji dla nowej – na przykład przy obecnej, gminnej oczyszczalni ścieków. Burmistrz Tolkmicka Józef Zamojcin przekonywał, że żadne decyzje w sprawie wyboru lokalizacji i realizacji inwestycji jeszcze nie zapadły.

- Przy oczyszczalni ścieków? Jest to zbyt duża odległość dla małego miasta, by prowadzić tak długie rurociągi – mówił o propozycji tej lokalizacji burmistrz. - Nie łamiemy żadnych przepisów i łamać nie będziemy. Jeśli tam kiedykolwiek była osada łowców reniferów, to została wywieziona na budowę wałów przeciwpowodziowych w 1980 roku. Działka 219/5 wyłączona została przez Generalnego Konserwatora Zabytków z rejestru zabytków archeologicznych. W żaden sposób instalacja, która będzie zrealizowana na działce 219/5 nie wpłynie na zaburzenie punktu widokowego, nawet gdy tam będą kominy, to nie będą one miały przecież wysokości 30 m. Niczego nie zasłonią, ani nie zaburzą. Zrobimy od brzegu tej działki pas szerokości 10 metrów. Mamy kilka projektów, jeśli oczywiście byłyby środki: zrobilibyśmy na przykład terenową ściankę wspinaczkową. Działamy w dobrej wierze, dla polepszenia warunków w centrum miasta. Dlaczego to dobre miejsce? Ponieważ jest do niego znakomity dojazd – tłumaczył burmistrz Tolkmicka.