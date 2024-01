„Zagląda ludziom do okien i negliżuje się”

(fot. zdjęcie nadesłane przez Czytelnika)

- Od dłuższego czasu na ul. Grunwaldzkiej w okolicy pętli tramwajowej kręci się mężczyzna, który notorycznie zagląda ludziom do okien, negliżuje się, świeci latarką i patrzy, co jest w mieszkaniach” – napisała do nas jedna z mieszkanek, proszą o nagłośnienie problemu. Sprawą zajmuje się policja.

Mieszkanka ul. Grunwaldzkiej poinformowała naszą redakcję, że sprawa była zgłaszana na policję, ale „na razie bez żadnych skutków”. – Mężczyzna nosi ze sobą nóż, co sprawa, że mieszkańcy jeszcze bardziej zaczynają się bać o swoje życie. Na dzielnicy mieszka dużo dzieci, które od dłuższego czasu ograniczyły wyjścia na podwórko ze względów bezpieczeństwa – napisała do nas Czytelniczka. Mężczyzna, którego jeden z mieszkańców sfotografował z okna, jak twierdzi Czytelniczka, pojawia się przy budynkach znajdujących się przy pętli tramwajowej albo bardzo wcześnie rano, albo późno wieczorem. Sprawdziliśmy w Komendzie Miejskiej Policji, że takie zgłoszenie na policję wpłynęło. – Zajmujemy się tą sprawą, dzielnicowy jest w kontakcie z mieszkańcami. Sprawa jest przez nas monitorowana, ustalamy jej okoliczności, by ustalić dane tego mężczyzny i go zatrzymać – powiedział nam nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Do sprawy wrócimy.

oprac. RG