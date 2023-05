Zapraszają na wyjazd na protest 4 czerwca

4 czerwca o godz. 12 w Warszawie odbędzie się marsz opozycji „za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską”. Mieszkańcy Elbląga i okolic, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu, będą mogli bezpłatnie dotrzeć do stolicy specjalnymi autokarami.

- 4 czerwca to bardzo ważna data dla polskiej demokracji. Zwłaszcza w roku wyborczym, który mamy, warto przypomnieć sobie wartości, którymi kierowali się ludzie idący do urn w 1989 roku. W tym duchu i bardzo podobnych okolicznościach będziemy protestować. Ponad partyjnymi podziałami, przeciwko tym, którzy zniszczyli dorobek osób walczących z komunizmem. Przeciwko tym, którzy reprezentują to wszystko z czym kiedyś walczyliśmy – mówi Leszek Kotyński działacz ulicznej opozycji z Elbląga. -

Afera goni aferę. Nie ma tygodnia, w którym nie dowiadywalibyśmy się o kolejnych nadużyciach obecnej władzy. Każda z tych afer w demokratycznym państwie prawa skończyłaby się dymisjami, w większości również postępowaniami karnymi. Nepotyzm, korupcja, zwykła nieudolność i niekompetencja, język pogardy, dyskryminacja licznych grup społecznych, brak poszanowania dla podstawowych zasad ustrojowych oraz praw i wolności obywatelskich. Można by wymieniać jeszcze długo – mówi Paweł Rodziewicz, działacz ulicznej opozycji z Elbląga. - To nie będzie marsz Donalda Tuska, jak to niektórzy twierdzą, to będzie marsz świadomych obywateli, których łączy jedno - mają dość łamania prawa przez polityków koalicji rządzącej.

Wszystkich mieszkańców Elbląga zainteresowanych wspólnym wyjazdem do Warszawy 4 czerwca organizatorzy zapraszają do zgłaszania się drogą mailową na adres: katarzyna.swiatek@ruchkod.pl W treści maila należy podać: imię, nazwisko, nr telefonu (opcjonalnie), informację, czy chcecie wsiąść do autokaru w Elblągu czy na trasie do Warszawy między Elblągiem a Ostródą. Z Ostródy organizowany jest oddzielny wyjazd, na który można zgłosić się pod adresem jerzy.wadolowski@ruchkod.pl

- Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Wolności i Praw Obywatelskich w Warszawie 4 czerwca. Będzie to święto wszystkich demokratycznych środowisk, wszystkich osób, które w pełni rozumieją znaczenie pojęcia Demokracja. Będzie to również okazja aby zaprotestować przeciwko rządom tych, którzy znaczenia tego słowa nie rozumieją. - mówi Katarzyna Świątek z Komitetu Obrony Demokracji