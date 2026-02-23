Zaproszenie na IV Konferencję z okazji Światowego Dnia Inżyniera w Elblągu

Od kilku lat marzec w elbląskim inżynierskim środowisku technicznym, kojarzy się z obchodzonym na całym świecie Światowym Dniem Inżyniera. Stosunkowo młode to święto.

4 marca proklamowano w 2019 roku jako symboliczną datę obchodów tego święta, jako że w tym dniu, 4 marca 1968 roku została założona Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich, do której należy Polska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i nasza Elbląska Rada Regionalna FSNT NOT.

Elbląg od dawna „stoi techniką”. Przed II Wojną Światową była tu duża stocznia inż. Schichaua budująca m.in. statki, okręty podwodne. Po wojnie był w Elblągu świetny, techniczny, znany na całym świecie Zamech, obecnie Elbląg jest miejscem kształcenia m.in. inżynierów w Akademii Nauk Stosowanych, poprzedniczką której były wydziały Politechniki Gdańskiej i Elbląskiej Wyższej Szkoły technicznej.

7 marca 2026 odbędzie się, organizowana po raz czwarty przez Radę Regionalną FSNT NOT w Elblągu z Elbląską ANS, techniczna Konferencja pt. „ Rola Inżynierów w Zrównoważonym Rozwoju Miasta Elbląga - Inteligentna Inżynieria”.

Inżynierskie środowisko Elbląga świętuje swój dzień przedstawiając techniczne zagadnienia podczas tej konferencji.

Zapraszamy na nią przede wszystkim inżynierów i techników wszystkich specjalności, którzy chcą zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami elbląskiej techniki. Zapraszamy m.in. młodzież zainteresowaną dyskusją pt. „Jakie systemy i inteligentne rozwiązania tworzyć, aby w Elblągu żyło się lepiej”, taką dyskusję zaplanowano przy konferencyjnym Okrągłym Stole.

SmartCity, miasto „15 minutowe”, SmartCity i SmartSenior, to słowa, za którymi dla mieszkańców Elbląga powinny iść działania czyniące miasto Elbląg, miastem przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców.

Konferencja tradycyjnie odbędzie się w auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137.

W imieniu organizatorów zaprasza na Konferencję nowy Prezes Zarządu RR FSNT NOT Elbląg kadencji 2025 - 2029, mgr inż. Artur Bakalarski

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, chętnych uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa do 27 Lutego 2026r. na email: bmarciniak@not.elblag.pl lub tel.: 509 270 208