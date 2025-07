Zgłoś się do Elbląskiego Święta Chleba

Do 13 sierpnia trwają zapisy wystawców zainteresowanych udziałem w tegorocznym Elbląskim Świętem Chleba. W tym roku po raz pierwszy jarmark potrwa pięć dni.

To wydarzenie, które od lat przyciąga tłumy mieszkańców, turystów i pasjonatów rzemiosła, zyskało nowy, rozszerzony wymiar. Tym samym Elbląg stanie się gospodarzem największego jarmarku w województwie warmińsko-mazurskim. Co więcej – rozpoczyna się on bezpośrednio po Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, co czyni Elbląg naturalnym kolejnym punktem letnich wypraw i festiwalowego szlaku.

Od 20 do 24 sierpnia Stare Miasto w Elblągu – z ulicami Stary Rynek, Rybacką i Wodną – zamieni się w tętniący życiem jarmark. To właśnie tam swoje stoiska rozstawiają rękodzielnicy, producenci regionalnej żywności, piekarze, artyści i twórcy z całej Polski. Każdego dnia teren wydarzenia odwiedzać będą tysiące mieszkańców i gości, poszukujących dobrego smaku, ciekawego rzemiosła i lokalnej kultury.

Nowością tegorocznej edycji są dwie sceny muzyczne. Na placu przy katedrze św. Mikołaja odbywać się będą występy lokalnych artystów, zespołów i grup artystycznych. Z kolei na Wyspie Spichrzów, w piątkowy i sobotni wieczór, wystąpią popularni polscy wykonawcy, których koncerty tradycyjnie przyciągają dużą publiczność.

Jak co roku, program uzupełnią pokazy kulinarne, wspólne gotowanie, warsztaty garncarskie i piekarskie, wyścigi Smoczych Łodzi, animacje dla dzieci, wesołe miasteczko, parady uliczne, teatr ognia i prezentacje sztuki nowocyrkowej. Wszystkie strefy aktywności zlokalizowane będą w niewielkiej odległości od siebie, co sprzyja swobodnemu zwiedzaniu.

Zachęcamy do zgłoszenia udziału w jarmarku do 13 sierpnia i dołączenia do grona wystawców XIX Elbląskiego Święta Chleba.