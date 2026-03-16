Więcej zieleni, mniej betonu i mądre gospodarowanie deszczówką. Rusza VI edycja Zielonego Budżetu w Elblągu. W tym roku szczególny nacisk kładziemy na małą retencję, czyli rozwiązania, które pomagają zatrzymywać wodę w mieście. Mieszkańcy mogą wskazać miejsca, które warto zmienić.

W Elblągu startuje Zielony Budżet 2026. To inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać własne pomysły na zazielenianie przestrzeni miejskich i realnie wpływać na wygląd swojej okolicy.

W tym roku program ma temat przewodni – małą retencję, czyli rozwiązania oparte na zieleni, które pomagają zatrzymywać wodę opadową w mieście.

Projekty mogą dotyczyć terenów należących do miasta, a maksymalna wartość jednego pomysłu wynosi do 25 tysięcy złotych. Łączna pula do rozdysponowania to 100 tysięcy złotych.

Miasto zaprasza mieszkańców do wspólnego wskazywania miejsc, które dzięki zieleni i rozwiązaniom retencyjnym mogą zmienić się na lepsze.

W ramach Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które pomagają zatrzymywać wodę deszczową i poprawiają mikroklimat w mieście. Przykładowe pomysły to m.in.:

- odbetonowanie fragmentów przestrzeni i stworzenie rabat roślinnych,

- nasadzenia drzew i krzewów w miejscach o niskiej powierzchni biologicznie czynnej (np. przy ulicach, parkingach, placach),

- zakładanie wieloletnich łąk kwietnych w miejsce intensywnie koszonych trawników,

- powiększanie mis wokół drzew,

- tworzenie zielonych dachów i zielonych ścian,

- budowa ogrodów deszczowych w pojemnikach,

- niecki retencyjne i pasy zieleni zatrzymujące wodę,

- nawierzchnie przepuszczalne połączone z nasadzeniami,

- tzw. suche strumienie.

Takie rozwiązania pomagają zatrzymywać wodę w mieście, obniżają temperaturę w upalne dni i poprawiają jakość powietrza. Zieleń działa jak naturalna klimatyzacja i sprawia, że przestrzeń staje się bardziej przyjazna do życia.

– Zielony Budżet to także wspólne dbanie o miasto. Dzięki niemu mieszkańcy mogą współdecydować o tym, jak będą wyglądały ich osiedla i najbliższe otoczenie – dodaje Alicja Ciereszko.

Wnioski do Zielonego Budżetu 2026 będzie można składać do 16 kwietnia 2026 r.

Po ocenie formalnej i merytorycznej projekty zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

To właśnie elblążanie zdecydują, gdzie w mieście pojawią się nowe ogrody deszczowe, rabaty, drzewa czy zielone przestrzenie zatrzymujące wodę.

Masz pomysł na zieloną zmianę w swojej okolicy? Teraz jest moment, żeby go zgłosić.

Organizatorem programu Zielony Budżet w Elblągu jest Miasto Elbląg.

Partner: stowarzyszenie „Bez Lipy”.