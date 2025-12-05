Zrób to sam pod choinkę - szydełkowe bombki i świąteczne kartki

We wtorek, 2 grudnia, w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu odbyły się pierwsze z dwóch świątecznych warsztatów rękodzieła — było kolorowo, twórczo i rodzinie. Jeśli przegapiłeś pierwsze spotkanie — nic straconego: druga tura odbędzie się 9 grudnia w godzinach 15–18. Każdy jest mile widziany.

Pierwsze spotkanie wypełniło bibliotekę ciepłem świątecznych pomysłów — uczestnicy tworzyli ozdoby, opowiadali o swoich inspiracjach i chętnie wymieniali się technikami. Zdjęcia pokazują, jak pracowite i radosne było to popołudnie — od uśmiechów dzieci po starannie wykonane dekoracje.

W programie warsztatów znalazły się: szydełkowe bombki, ręcznie robione ozdoby choinkowe oraz kartki świąteczne — zajęcia przeznaczone są dla dorosłych i dzieci, które chcą poczuć atmosferę świąt i spróbować własnych sił w rękodziele. Organizatorzy zapewniają materiały i wsparcie na każdym etapie tworzenia — nie trzeba być mistrzem, wystarczy chęć i dobra zabawa.

Jeżeli chcesz zrobić coś wyjątkowego dla siebie lub przygotować osobisty upominek dla bliskiej osoby — przyjdź na drugie spotkanie, które odbędzie się 9 grudnia (wtorek) w godzinach od 15:00 do 18:00. Zapraszamy wszystkich, w tym rodziny i grupy przyjaciół — atmosfera jest otwarta i twórcza, a prowadzący pomogą krok po kroku stworzyć świąteczne cudeńka.

Warsztaty odbywają się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu przy ul. Świętego Ducha 25. W razie pytań można kontaktować się telefonicznie z sekretariatem biblioteki tel. 55 237 62 60 lub napisać na podany adres e-mail: sekretariat@wmbp.edu.pl.

Zachęcamy też, by śledzić stronę internetową biblioteki (https://wmbp.edu.pl/) — tam znajdziesz aktualne informacje i relacje z wydarzeń. Zapraszamy także do naszych social mediów: fb – https://www.facebook.com/wmbpelblag, instagram - https://www.instagram.com/bibliotekapedagogicznaelblag/