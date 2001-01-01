ZUS apeluje o czujność

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do klientów o ostrożność w związku z nasileniem prób wyłudzeń danych i pieniędzy przez osoby podszywające się pod jego pracowników. Zakład przypomina, że oszustwa są ścigane z urzędu, a wyłudzenie pieniędzy może skutkować karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

– W ostatnim czasie wzrosła liczba oszustów, którzy podszywają się pod pracowników ZUS, przesyłając fałszywe wiadomości, podejmując kontakt telefoniczny a nawet odwiedzając seniorów w domu. Celem takich działań jest wyłudzenie danych osobowych, informacji o rachunkach bankowych bądź kradzież oszczędności – ostrzega Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim

Oszuści wykorzystują coraz bardziej zaawansowane techniki socjotechniczne, często kierując swoje działania do osób starszych. Dlatego ZUS współpracuje z Policją i instytucjami zwalczającymi cyberprzestępczość, jednocześnie przypominając klientom, by zachowali czujność.

ZUS przypomina, że nigdy prosi o dane osobowe przez e-mail, SMS lub komunikatory, nie wysyła linków do logowania czy weryfikacji danych, nie przesyła umów ani formularzy wpłat na konta inwestycyjne ani nie nakłania do przelewów bankowych i przekazywania gotówki. W przypadku wątpliwości ZUS zachęca do kontaktu z infolinią pod numerem 22 560 16 00 czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–18:00.

‒ Naszym klientom przypominamy: zanim zrobicie cokolwiek, najpierw skontaktujcie się z nami telefonicznie lub osobiście w placówce. Pośpiech jest w tym przypadku złym doradcą, a przestępcy umiejętnie wywierają presję, bo wiedzą, że jeśli klient najpierw zadzwoni do nas, to oszustwo się nie powiedzie – dodaje rzeczniczka.

Najczęstsze sposoby działania oszustów to:

1. Wizyty domowe. Przestępcy podający się za pracowników ZUS odwiedzają domy klientów, oferując pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Tymczasem pracownicy ZUS odwiedzają klientów tylko w wyjątkowych, zapowiedzianych przypadkach – jak kontrola zwolnienia lekarskiego czy działalności gospodarczej.

2. Fałszywe wiadomości elektroniczne. Klienci otrzymują e-maile z pozornie wiarygodnym nadawcą zawierające rzekome pliki logowania lub informacje o zmianach na profilu PUE. W niektórych przypadkach przestępcy oferują zwiększenie emerytury w zamian za przelew na podstawie fikcyjnej umowy.

3. Telefoniczne próby wyłudzenia danych. Podszywając się pod ZUS, oszuści proszą o potwierdzenie zmiany numeru telefonu w ZUS lub na PUE/eZUS. Często rozmowy dotyczą instytucji finansowych, z których korzystają klienci. W rzeczywistości konsultanci infolinii ZUS nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numerów telefonów do konta na PUE/eZUS czy zmiany numerów telefonów w bankach.

4. Fałszywe konta w mediach społecznościowych. Powstają fałszywe reklamy oraz fikcyjne konta ZUS, które oferują rzekome inwestycje i zyski emerytalne. Oszuści twierdzą, że wystarczy zainwestować już 500 zł, żeby uzyskać dodatkowe pieniądze. To próby wyłudzenia danych lub pieniędzy – ZUS nie prowadzi takich działań.

W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS, zadzwonić do Centrum Kontaktu Klientów pod numer 22 560 16 00 lub skontaktować się z Policją.