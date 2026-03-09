UWAGA!

14 szkół na wyścigach rzędów

 Elbląg, 14 szkół na wyścigach rzędów
Fot. MOS

Za nami drugiej w tym roku szkolnym IGRCE, w ramach XXXX Międzyszkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W hali MOS Elbląg pojawiła się bardzo duża grupa uczniów, którzy rywalizowali w ciekawych konkurencjach. Najlepsi zostali nagrodzeni.

IGRCE to również Memoriał Marianny Biskup. Dzieci, uczestnicząc w wyścigach rzędów, poznają sportowe zmagania, nawiązujące do lekkoatletycznych konkurencji. Wkrótce dwie kolejne imprezy tego rodzaju.

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.

MOS

