Adrian Durma na pucharze Europy w Zagrzebiu

W dniach 15-18 lutego w Zagrzebiu, odbył się puchar Europy w kickboxingu Zagrzeb Open. W turnieju wzięło udział ponad 3 tys. zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

W Pucharze wziął udział zawodnik UKS Silvant Kajak Adriana Durma, startując w formułach Kick Light oraz Light Contact do 74kg. W obu formułach Adrian zdobył brązowy medal, tocząc łącznię 7 walk.

- Tydzień przed wyjazdem dostałem propozycję udziału w zawodach. Zgodziłem się bez zastanowienia. Nie byłem tak naprawdę wystarczająco przygotowany, ale takim turniejom się nie odmawia. Puchar jest bardzo mocny i zjechała się światowa czołówka, także było z kim powalczyć. Moja kategoria wagowa do 74kg to najbardziej obstawiona kategoria na świecie i najbardziej prestiżowa. Jak na obecny etap przygotowania poszło mi bardzo dobrze i niewiele zabrakło, by znaleźć się w finale. Przeciwnicy, z którymi przegrałem, wygrali nasze kategorie. Dla mnie te brązowe medale są jak złote, biorąc pod uwagę po jakich kontuzjach wracam i znowu mogę cieszyć się rywalizacją na najwyższym poziomie - opowiada Adrian Durma.