Wakacyjny plan na tydzień

Aktywnie, sportowo i z uśmiechem – tak zapowiada się kolejny tydzień z MOSiR-em! Wśród bezpłatnych, wakacyjnych propozycji czeka na Was m.in. rowerowa orientacja, nocny streetball i rodzinny festyn na Kalbarze.

Rowerem na orientacje (22 lipca, 17:00, Brama Targowa)

W niedzielę zapraszaliśmy was na spacer, a teraz zachęcamy do zabawy na dwóch kołach. Ponownie spotkamy się w biurze zawodów przy Bramie Targowej, skąd odbierzecie mapy i ruszycie niespełna 20-kilometrową podróż szlakiem sportowych obiektów. Każde miejsce wiąże się z pytaniem, które wymaga jednej, prawidłowej odpowiedzi. Przygotujcie rowery, zabierzcie ze sobą najbliższych i widzimy się na miejscu!

Nocny turniej streetball (23 lipca, 21:00, boisko Orlik SP nr 11)

A co powiecie na koszykarskie święto pod osłoną nocy? W letnim klimacie, przy sztucznym świetle i dźwiękach muzyki, spotkają się ci, którzy kochają grę 3x3 i dobrą sportową atmosferę. Zbierz drużynę i wpadnij na wieczorne granie o pamiątkowe medale! Zapisy prowadzone będą w biurze zawodów tuż przed startem turnieju. Do udziału zapraszamy wszystkich od 14. roku życia. Niepełnoletni zawodnicy muszą dostarczyć oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy - Festyn na Kalbarze (24 lipca, 16:00, tor Kalbar)

Wakacje bez festynu na Kalbarze? Nie ma mowy! W czwartek wspólnie ze służbami mundurowymi zaprosimy mieszkańców Elbląga na wielkie święto bezpieczeństwa drogowego. Czekają na Was dmuchańce, paintball, hulajnogi, symulatory, pokazy sprzętu i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie edukacyjnie, sportowo i bardzo wesoło – nie zabraknie torów przeszkód, animacji, malowania twarzy i strefy WOT. Szykujcie się na prawdziwy piknikowy klimat z przesłaniem – bezpieczeństwo przede wszystkim!

W ramach Wakacji z MOSiR-em można również skorzystać z innych bezpłatnych atrakcji

Miłośników jazdy na rolkach i wrotkach zapraszamy na Rolkowisko na Lodowisku Helena (harmonogram obiektu tutaj) oraz z zajęć z UKS Wikingowie, które odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 18:00. Do dyspozycji jest także tor wrotkarski wraz z boiskami wielofunkcyjnymi na Torze Kalbar, który jest czynny codziennie od godz. 9:00 do 20:50. W ramach wakacyjnych aktywności, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30–15:30, na Lodowisku Helena udostępniona jest również sala do tenisa stołowego (obowiązuje rezerwacja telefoniczna).