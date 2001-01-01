Adrian Durma obronił tytuł

Około 250 osób z różnych formacji mundurowych wzięło udział w Mistrzostwach Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu w Łukowie. Adrian Durma, strażak z Elbląga, obronił mistrzowski tytuł i dodatkowo został uznany najlepszym zawodnikiem imprezy.

- Z roku na rok mistrzostwa mundurowe rosną w siłę, walki są na wysokim poziomie i zacięte. Lubię tam rywalizować, bo ten turniej to bardziej konfrontacja różnych stylów. Walczymy w kickboxingu, ale startujący trenują różne style walki, także karate, boks tajski, taekwondo, co sprawia, że walki są bardzo dynamiczne, twarde i zacięte - mówi Adrian Durma. - Zostałem kolejny raz uznany najlepszym zawodnikiem turnieju, jest to ogromne wyróżnienie wśród naprawdę świetnych zawodników. Teraz mogę skupić się na przygotowaniach do mistrzostw świata, które odbędą się w Abu Zabi.