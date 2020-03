Adrian Durma w świetnej formie (kick boxing)

W dniach 6-8 marca w Krynicy Zdrój odbył się Puchar Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kick boxingu. Adrian Durma zawodnik UKS Silvant Kajak reprezentował elbląską komendę państwowej straży pożarnej.

W turnieju wzięło udział 200 zawodników z różnych formacji mundurowych takich jak: policja, straż pożarna, wojsko, komamdosi, żandarmeria wojskowa, służba więzienna, straż graniczna, służba ochrony państwa, jednostki specjalne. Adrian startował w formułach pointfighting do 74kg oraz do 79kg oraz w formule kick light do 74kg. Strażak spisał się rewelacyjnie zdobywając trzy puchary polski kończąc wszystkie walki przed czasem, a stoczył ich aż 10 w bardzo widowiskowy sposób, nie dając swoim rywalom nic do powiedzenia. Adrian został wyróżniony wśród wszystkich mundurowych przez sędziów tytułem najlepszego zawodnik całego turnieju. - Jestem bardzo zadowolony. Turniej stał na wysokim poziomie i był bardzo wszechstronny z uwagi na to, że mundurowi, którzy przyjechali, wywodzili się z różnych sztuk walki, dzięki temu pojedynki były zacięte i twarde - mówi Adrian Durma. - Taka konfrontacja stylów. Zawodnicy naprawdę chcieli pokazać wyższość swojej formacji i stylu walki, co dawało ciekawe konfrontacje. Wisienką na torcie było wyróżnienie mnie "najlepszym zawodnikiem turnieju". To duże wyróżnienie i bardzo satysfakcjonujące biorąc pod uwagę fakt, że startowali świetni zawodnicy, a rywalizacja z żołnierzami jednostek specjalnych nie jest łatwa. Ten turniej jest też dobrym prognostykiem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski, które odbędą się za dwa tygodnie. Mam jeszcze chwilę, żeby podkręcić formę - dodaje.