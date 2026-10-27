Akcja „Wąsopad” podczas Biegu Niepodległości

Treningi, kolejne kilometry i przygotowania do startu – o tym pamięta wielu biegaczy. Ale czy równie często pamiętamy o regularnych badaniach? XII Elbląski Bieg Niepodległości będzie nie tylko okazją do sportowego świętowania 11 listopada, lecz także do zwrócenia uwagi na zdrowie mężczyzn. Wszystko za sprawą kampanii „Wąsopad”, która przypomina, że o profilaktykę warto zadbać, zanim pojawią się powody do niepokoju.

Hasło „Pobiłeś życiówkę? Teraz pobij wymówkę!” łączy sportowe wyzwania z ważnym przesłaniem. Potrafimy znaleźć czas na trening, przygotować się do zawodów i konsekwentnie dążyć do celu. Warto z taką samą determinacją podejść do własnego zdrowia – nie odkładać badań, reagować na niepokojące sygnały i pamiętać o regularnej profilaktyce. We wtorek, 10 listopada, w Centrum Handlowym Ogrody będzie działał punkt medyczny Szpitala Miejskiego w Elblągu, w którym od godz. 14:00 będzie można wykonać pomiary poziomu glukozy, cholesterolu oraz kwasu moczowego.

„Wąsopad” to kampania zwracająca uwagę na zdrowie mężczyzn i zachęcająca do przełamywania oporu przed rozmową o badaniach. W codziennym zabieganiu łatwo powiedzieć sobie „jeszcze mam czas”. Tymczasem troska o zdrowie nie powinna czekać na lepszy moment. Warto porozmawiać z lekarzem o badaniach odpowiednich do wieku i indywidualnych potrzeb oraz nie lekceważyć sygnałów wysyłanych przez organizm.

Biegniemy po więcej niż wynik

XII Elbląski Bieg Niepodległości odbędzie się w środę, 11 listopada. Na uczestników czeka Bieg Główny na 10 km, rywalizacja trzyosobowych sztafet oraz Mały Bieg Niepodległości z dystansami dla najmłodszych. Start i meta Biegu Głównego znajdą się na ul. Teatralnej, obok Placu Jagiellończyka. Udział w wydarzeniu to okazja do aktywnego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, spotkania na trasie z innymi miłośnikami ruchu i wspólnego kibicowania.

Ostatnie miejsca w Małym Biegu Niepodległości

Zapisy na Bieg Główny i Sztafety zostały już zamknięte – wszystkie pakiety znalazły swoich uczestników. Nadal można natomiast zgłosić dzieci do Małego Biegu Niepodległości. Na najmłodszych czekają dystanse od 50 do 500 metrów, dostosowane do wieku uczestników.

Rejestracja prowadzona jest na stronie elektronicznezapisy.pl, do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe