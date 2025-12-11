Aktywność na lodzie

Choć za oknem wciąż dominuje jesienna aura, w Elblągu nie brakuje miejsc, w których można poczuć zimową atmosferę. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na ślizgawki na Lodowisku Helena oraz na torze Kalbar – obiektach, które gwarantują regularne seanse i tworzą idealne warunki do rekreacji dla rodzin, dzieci, młodzieży i wszystkich miłośników łyżew.

Lodowisko Helena – ulubione miejsce zimowych ślizgawek

Przez cały tydzień na lodowisku dostępne są ślizgawki, a harmonogram pozwala wygodnie zaplanować wizytę. We wtorki, czwartki i piątki ślizgawki odbywają się wieczorem – o 18:00 i 19:10. Weekendy to intensywny czas dla odwiedzających: w soboty i niedziele zapraszamy na cztery popołudniowe seanse – o 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40.

Szczególnie polecamy rodzinne ślizgawki o godz. 13:10 w soboty i niedziele. To spokojniejszy, przyjazny czas dla rodzin z dziećmi, idealny do pierwszych kroków na lodzie, wspólnej zabawy i aktywnego spędzenia czasu. Harmonogram oraz cennik znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.

Tor Kalbar – zimowa jazda na świeżym powietrzu

Kalbar to przestronny tor, który zimą zamienia się w plenerową arenę do jazdy na łyżwach. Wejścia ogólnodostępne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 18:30–20:00, a w weekendy o 2:00, 14:00, 16:30, 18:30. To świetny wybór dla osób, które lubią połączyć ruch z przebywaniem na świeżym powietrzu.

W tym sezonie użytkownicy toru mogą na bieżąco sprawdzać dostępność ślizgawek. Kolor czerwony oznacza odwołanie sesji ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Zachęcamy do śledzenia szczegółowego harmonogramu.

Łyżwiarska rekreacja dla każdego

Oba obiekty zapewniają bezpieczne i komfortowe warunki do jazdy, a dzięki szerokiemu wyborowi godzin każdy może znaleźć dogodny termin na zimową aktywność. Na Lodowisku Helena i Torze Kalbar działa również wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, oferująca sprzęt w cenie 10 zł za parę (płatne na miejscu). To wygodne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z łyżwami lub nie posiadają własnego sprzętu.

Zapraszamy do aktywnego spędzania zimy – zarówno na lodowisku Helena, jak i torze Kalbar.