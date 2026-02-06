Aktywny luty z MOSiR-em

Luty w Elblągu zapowiada się wyjątkowo intensywnie i różnorodnie. Na kibiców sportowych czekają siatkarskie finały najwyższej rangi, na zakochanych – klimatyczna impreza na lodzie, na rodziny – nocna zabawa w wodzie, a na miłośników dwóch kółek – jubileuszowa, setna wycieczka rowerowa. To miesiąc, w którym sport, rekreacja i wspólne spędzanie czasu przenikają się na każdym kroku. Warto już teraz zaplanować sobie kilka terminów, bo atrakcji zdecydowanie nie zabraknie.

Finały TAURON Pucharu Polski w siatkówce (7–8 lutego)

Już w pierwszy lutowy weekend Elbląg stanie się stolicą kobiecej siatkówki na najwyższym poziomie. W Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej cztery zespoły – PGE Budowlani Łódź, KS DevelopRes Rzeszów, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała oraz NETLAND MKS Kalisz – powalczą o prestiżowy TAURON Puchar Polski. Emocji dodaje fakt, że tytułu broni DevelopRes Rzeszów z Aleksandrą Szczygłowską, elblążanką i wychowanką MKS Truso, w składzie. W sobotę rozegrane zostaną dwa półfinały, natomiast w niedzielę zwycięzcy zmierzą się w wielkim finale. Bilety na niedzielne spotkanie zostały już wyprzedane, co najlepiej pokazuje skalę zainteresowania i rangę wydarzenia.

Walentynkowe Ice Party na lodowisku Helena (13 lutego)

Piątkowy wieczór na lodzie może być idealnym pomysłem na walentynkową randkę lub nietypowe spotkanie w gronie znajomych. Od godziny 18:00 do 19:30 lodowisko Helena zamieni się w walentynkową przestrzeń pełną światła, muzyki i dobrej zabawy. Na uczestników czekają konkursy ze słodkimi nagrodami, fotobudka 360 oraz efektowna oprawa laserowa. Zanim rozpocznie się ślizgawka, zaplanowano pokaz łyżwiarstwa figurowego w wykonaniu UKS Szóstka. Całość dopełnią klimatyczna muzyka, oświetlenie oraz świecący napis LOVE, który idealnie wpisze się w romantyczny nastrój tego wieczoru.

Rodzinna noc zabawy w CRW Dolinka (20 lutego)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza całe rodziny na wyjątkową, wieczorną imprezę pełną wodnych atrakcji. W godzinach 20:00–22:00 basen zamieni się w przestrzeń wspólnej zabawy, relaksu i ruchu przy dźwiękach muzyki. Dla dzieci przygotowano animacje i zadania, za które będą mogły otrzymać upominki-niespodzianki. W basenie sportowym pojawią się deski SUP oraz dmuchany tor przeszkód, a tuż obok działać będzie strefa gastronomiczna. O dobry klimat zadba DJ, nie zabraknie również konkursów, zumby w wodzie oraz nowości - piana party na zakończenie wydarzenia! Bilety wkrótce w sprzedaży.

Jubileuszowa Miejska Wycieczka Rowerowa – edycja nr 100 (22 lutego)

Luty to także doskonała propozycja dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Przed nami setna, jubileuszowa Miejska Wycieczka Rowerowa, która tym razem poprowadzi do Fiszewa i okolic. Start zaplanowano na godzinę 10:00 z ul. Wodnej, spod napisu „I love Elbląg”. Tempo jazdy będzie spokojne i dostosowane do warunków pogodowych oraz możliwości uczestników, dzięki czemu w wydarzeniu mogą wziąć udział całe rodziny. Przewidziano krótkie postoje na zdjęcia i regenerację, a główny postój odbędzie się właśnie w Fiszewie. Udział w wycieczce jest bezpłatny, a na trasie nie zabraknie tradycyjnego, słodkiego wsparcia energetycznego.

Śledź naszą stronę internetową mosir.elblag.eu oraz media społecznościowe, aby być na bieżąco ze wszystkimi imprezami sportowo-rekreacyjnymi.