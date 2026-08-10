Aktywny tydzień pełen wakacyjnych przygód

Na uczestników Wakacji z MOSiR-em czekają kolejne dni pełne ruchu, sportowych emocji i aktywnego wypoczynku. Tym razem będzie można wybrać się na rowerową przejażdżkę, sprawdzić swoje umiejętności na rolkach, popłynąć kajakiem po rzece Elbląg, a tydzień zakończyć udziałem w grze miejskiej w Bażantarni. Każde z wydarzeń będzie okazją, aby spędzić wakacyjny czas aktywnie i w dobrym towarzystwie.

Rowerem szlakiem elbląskich Piekarczyków (wtorek, 11 sierpnia, 17:00, Brama Targowa)

Tydzień rozpoczniemy od popołudniowej wycieczki rowerowej szlakiem elbląskich Piekarczyków. Uczestnicy pokonają łącznie około 18 kilometrów, a start zaplanowano spod Bramy Targowej o godz. 17:00. Po rowerowej przejażdżce przyjdzie czas na słodkie zakończenie – wspólny wypad na lody do La Botte. To propozycja dla tych, którzy lubią połączyć aktywność na świeżym powietrzu z wakacyjnym luzem.

Zawody na rolkach (środa, 12 sierpnia, 17:00, Tor Kalbar)

Dzień później Tor Kalbar zamieni się w miejsce sportowej rywalizacji na rolkach. W zawodach będą mogli wystartować zarówno dzieci, jak i dorośli, dlatego na torze nie zabraknie uczestników w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 16:30, a start imprezy zaplanowano na 17:00. To dobra okazja, żeby sprawdzić swoją szybkość, poczuć sportowe emocje i powalczyć o jak najlepszy wynik.

Wycieczka kajakowa po rzece Elbląg (czwartek, 13 sierpnia, 17:00, Przystań przy ul. Radomskiej)

Wakacyjna aktywność przeniesie się również na wodę. W czwartek uczestnicy wybiorą się na wycieczkę kajakową po rzece Elbląg, która rozpocznie się o godz. 17:00 na przystani przy ul. Radomskiej. Nad bezpieczeństwem i przebiegiem wyprawy czuwać będzie przewodnik PTTK. Zapisy na wydarzenie będą prowadzone za pośrednictwem formularza Google, który zostanie udostępniony już niebawem na Facebooku MOSiR Elbląg.

Gra miejska w Bażantarni (niedziela, 16 sierpnia, 12:00, Bażantarnia)

Na zakończenie tygodnia uczestników czeka gra miejska w Bażantarni. Niedzielne spotkanie będzie okazją do aktywnego spędzenia czasu w jednym z najbardziej lubianych miejsc rekreacyjnych w Elblągu. Na uczestników czekać będzie wyzwanie z mapą, które połączy ruch i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Start gry zaplanowano na godz. 12:00.

Zapraszamy do wspólnego korzystania z bezpłatnych atrakcji.