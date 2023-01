Aktywuj się podczas ferii

Wachlarz pomysłów na aktywnie spędzony czas wolny poszerzył się wraz z rozpoczęciem ferii zimowych. Pamiętajmy jednak, że nieustannie przez cały rok, towarzyszy nam program Aktywuj się z MOSiR-em, dzięki któremu polepszamy kondycję, palimy kalorie i generujemy mnóstwo pozytywnej energii. Proponujemy proste ćwiczenia, przynoszące maksimum korzyści dla zdrowia.

Ćwiczenia w wodzie

Bezpieczny rodzaj aktywności dla każdego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz Krytej Pływalni. W ofercie znajdziemy Aqua Fitness (poniedziałek i środa o 9:30 w CRW Dolinka oraz poniedziałek o 20:00 w KP), Aqua Turbo (wtorek o 20:00 w CRW Dolinka oraz środa o 20:00 w KP), Aqua Long (czwartek o 20:00 w CRW Dolinka oraz piątek o 20:00 w KP) oraz Aqua Senior (sobota o 11:00 i 12:00 w KP). Zajęcia są różnorodne, zawierają elementy rehabilitacji oraz aerobiku, dzięki czemu usprawniają pracę mięśni, stawów oraz odprężają ciało i umysł. Szczegóły na stronie mosir.elblag.eu.

Zumba

Są to zajęcia łączące ze sobą elementy aerobiku oraz tańca. Stosowane ruchy taneczne oparte o trening cardio są bardzo łatwe do wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki oraz poprawienia wydolności fizycznej. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o 19:30 w sali fitness budynku lodowiska Helena.

Joga

Tutaj każdy ćwiczy według swoich aktualnych możliwości i potrzeb. Dzięki jodze stajemy się silniejsi, bardziej elastyczni oraz polepsza się nasza równowaga psychiczna i fizyczna. Dzięki temu system nerwowy uspokaja się, a my lepiej radzimy sobie ze stresem na co dzień. Zajęcia odbywają się we wtorki o 18:20 w sali fitness w budynku krytego lodowiska.

Turbo Spalanie

Jak sama nazwa wskazuje, jest to propozycja dla osób chcących pozbyć się zbędnych kalorii w trybie „turbo” i gotowych na duży wysiłek. Zajęcia są oparte na dużym wysiłku i następujących, we właściwych odstępach, przerwach na odpoczynek, co pozwala ciału na kolejne jeszcze intensywniejsze serie. Dzięki temu uzyskuje się szereg korzyści: smukła sylwetka, wzmocnienie ciała, wyrzeźbienie mięśni i spalanie tkanki tłuszczowej. Treningi odbywają się w środy o 18.30 w sali fitness w budynku lodowiska Helena.

Nauka jazdy na łyżwach

W tym sezonie nie tylko dzieci, ale także młodzież i dorośli, mogą skorzystać z nauki jazdy na łyżwach. Cotygodniowe zajęcia poprowadzi profesjonalna trenerka łyżwiarstwa, która na co dzień szkoli łyżwiarzy figurowych. Lekcje dla dzieci do 12 roku życia odbywają się we wtorki o 18:00, a dla młodzieży i dorosłych w czwartki o tej samej porze. Zajęcia na lodowisku Helena trwają 50 minut i nie wymagają posiadania własnych łyżew, z uwagi na znajdującą się wewnątrz budynku wypożyczalnię łyżew, prowadzoną przez KS Orzeł.