Aktywuj się przed wiosną

Zima powoli ustępuje miejsca jaśniejszym porankom i dłuższym popołudniom. Śnieg znika z chodników, a pierwsze promienie słońca skutecznie przypominają, że wiosna jest tuż za rogiem. To najlepszy moment, by wrócić do regularnej aktywności albo wejść w nią z nową energią. Aktywuj się z MOSiR-em pomaga złapać rytm i przygotować formę na nadchodzące, bardziej intensywne miesiące. Zobacz harmonogram.

Tydzień w dobrym tempie

Wraz z początkiem marca wiele osób szuka sposobu na odbudowanie kondycji po zimowym spowolnieniu. Zajęcia fitness odbywające się głównie na Lodowisku Helena są rozpisane tak, by można było dopasować trening do swojego planu dnia.

Tydzień warto rozpocząć od jogi – w poniedziałki i środy o 18:00. To spokojna, regeneracyjna forma ruchu, idealna dla tych, którzy chcą popracować nad mobilnością i oddechem.

We wtorki i czwartki o 17:15 oraz 18:15 odbywa się pilates. Pozwala on skupić się na precyzji ruchu, stabilizacji i wzmacnianiu głębokich partii mięśni.

Dla osób, które lubią wyższe tempo, przygotowano Turbo Spalanie – w poniedziałki i środy o 19:15 oraz w piątki o 18:30. Interwałowy charakter zajęć skutecznie podkręca metabolizm i poprawia wydolność. Dynamiczną alternatywą jest również FitStep – w poniedziałki i środy o 20:15 oraz w piątki o 17:30.

Stałym punktem programu pozostaje Zumba – połączenie tańca i treningu cardio. We wtorki o godz. 19:30 grupa początkująca, a o godz. 20:30 zaawansowana, w czwartek natomiast o godz. 19:30 spotyka się grupa zaawansowana, a o godz. 20:30 grupa początkująca.

Kręgosłup pod kontrolą

W środę o 19:15 na sali fitness Krytej Pływalni odbywają się zajęcia „Zdrowy kręgosłup”. To propozycja dla osób, które chcą poprawić postawę, wzmocnić mięśnie przykręgosłupowe i zadbać o komfort codziennego funkcjonowania. Kameralna grupa sprzyja dokładności i indywidualnemu podejściu.

Woda – naturalne wsparcie formy

Wraz z cieplejszymi dniami rośnie motywacja do działania, a zajęcia w wodzie pozostają jedną z najchętniej wybieranych form aktywności. W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w poniedziałki i środy o 8:30 odbywają się „Poranki z Aqua Fitness” – propozycja dla tych, którzy wolą zacząć dzień od ruchu.

Wieczorami można skorzystać z Aqua Basic na Krytej Pływalni (poniedziałek, środa, piątek o 20:05) lub w Dolince (wtorek, czwartek o 19:45). Trening w wodzie wzmacnia całe ciało, poprawia kondycję i jednocześnie odciąża stawy.

W soboty o 11:00 i 12:00 na Krytej Pływalni prowadzone są zajęcia Aqua Senior – spokojniejsze tempo, bezpieczna intensywność i przyjazna atmosfera, w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka seniorzy spotykają się w środy o godz. 9:15.

Energia najmłodszych

Sobotnie przedpołudnia na Lodowisku Helena należą do dzieci. Zumba Kids o 10:00 (4–6 lat) oraz o 11:00 (7–12 lat) to ruch połączony z zabawą i muzyką – doskonały sposób na aktywny start weekendu.

Wiosna zaczyna się od decyzji

Marzec to dobry moment, by wrócić do systematyczności albo spróbować czegoś nowego. Szczegółowy harmonogram zajęć, informacje organizacyjne, zastępstwa, odwołane zajęcia oraz limity miejsc dostępne są na mosir.elblag.eu. Bo forma nie buduje się sama – buduje się ją krok po kroku. A najlepiej zacząć właśnie teraz!