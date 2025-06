Ależ to były urodziny!

175 osób ukończyło urodzinową edycję parkrun park Modrzewie Elbląg, pokonując wspólnie dystans 5 km. To drugi wynik w czteroletniej historii cosobotnich spotkań. A było ich już 217. Zobacz zdjęcia.

4. urodziny parkrun park Modrzewie przyciągnęły do Elbląga gości m.in. z Gdyni, Torunia, Świdwina, Częstochowy, Rumi, Malborka, Sztumu i wielu innych lokalizacji. Dopisali również elblążanie i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Do frekwencyjnego rekordu zabrakło niewiele ponad 20 osób.

(fot. parkrun Park Modrzewie)

Wolontariusze parkrun przygotowali dla uczestników kilka niespodzianek. Przed rozpoczęciem parkrun w muzyczny nastrój wprowadził ich zespół Windy Team, czyli uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Był też urodzinowy tort ufundowany przez władze miasta, a także strefa relaksu po biegu. Swoją obietnicę sprzed kilku miesięcy spełnił też wiceprezydent Piotr Kowal, który również czynnie wziął w biegu na 5 km. A wszystkich dopingował Piekarczyk, w którego wcieliła się jedna z wolontariuszek.

Przypomnijmy, że pierwszy parkrun odbył się w Elblągu 12 czerwca 2021 roku. To idea, obecna w 20 krajach świata. W każdą sobotę tysiące uczestników spotykają się w konkretnych lokalizacjach, by wspólnie przejść, przetruchtać, przebiec dystans 5 km. Udział jest bezpłatny, wystarczy jednorazowa rejestracja. To sposób nie tylko na aktywność na początku weekendu, ale także świetna okazja do budowania fajnych relacji z innymi fanami aktywnego wypoczynku.