Atak Elbląg wchodzi do II ligi

To już pewne! Siatkarze Ataku Elbląg w nadchodzącym sezonie zagrają w II lidze. Polski Związek Piłki Siatkowej pozytywnie rozpatrzył wniosek elbląskiego klubu, co otwiera zupełnie nowy rozdział w historii zespołu.

Ubiegły sezon siatkarze Ataku Elbląg zakończyli na wygraniu grupy w województwie warmińsko-mazurskim i półfinale baraży o awans do II ligi. W turnieju półfinałowym, który odbył się w Łodzi, elblążanie zajęli trzecie miejsce i odpadli z dalszej rywalizacji na parkiecie. Ambitni działacze zdecydowali się jednak złożyć wniosek do Polskiego Związku Piłki Siatkowej o przyznanie dzikiej karty. Dziś (6 lipca) klub poinformował o pozytywnej decyzji siatkarskiej centrali.

„Przed nami jeszcze dopełnienie wszystkich wymogów formalnych, jednak wszystko zmierza w kierunku tego, że już w nadchodzącym sezonie zobaczymy się na parkietach 2. Ligi PZPS. To ogromny krok w rozwoju naszego klubu i zwieńczenie pracy wykonanej przez ostatnie miesiące. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – zawodnikom, sztabowi, sponsorom, partnerom, kibicom oraz każdej osobie zaangażowanej w rozwój naszego projektu” – czytamy w mediach społecznościowych klubu.

Warto przypomnieć, jak wyglądają drugoligowe realia. II liga siatkówki (trzeci poziom rozgrywek) jest podzielona na cztery grupy, w każdej rywalizuje po 12 zespołów. W ubiegłym sezonie drużyna z województwa warmińsko-mazurskiego, AZS UWM Olsztyn, grała w grupie II. Te rozgrywki wygrał KPS Płock z 55 punktami na koncie, wyprzedzając Camper Wyszków (również 55 pkt.). Z kolei wspomniany zespół z Olsztyna zajął ostatnie, 12. miejsce w tabeli.

Nowy sezon to także szansa dla lokalnych talentów. Już 8 lipca trenerzy Ataku zapraszają chętnych na otwarty trening naborowy, podczas którego będzie można przekonać sztab szkoleniowy do swoich umiejętności i wywalczyć miejsce w składzie na parkietach II ligi. Trening odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu o godzinie 18:00.