Barkom nie dał rady liderowi

Lider Polskiej Ligi Siatkowej przyjechał do Elbląga i pokazał, dlaczego nadal zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Siatkarze z Zawiercia wygrali z Barkomem Każany Lwów w trzech szybkich setach. Zobacz zdjęcia.

Siatkarze lwowskiego zespołu w ostatnich kolejkach udowodnili, że mogą wygrać w lidze z najlepszymi. Niestety, nie udało im się przedłużyć serii zwycięstw do czterech, bo ligowy lider – Aluron CMC Warta Zawiercie – od początku meczu narzucił swój styl gry, systematycznie wykorzystując wszystkie błędy gospodarzy.

Prawie 1200 kibiców miało okazję oglądać w akcji m.in. reprezentanta Polski Mateusza Bieńka, który zdobył dla Zawiercia 12 punktów, dwukrotnie posyłając serwisowe asy. Wrócił do zespołu po krótkiej przerwie, kiedy to nie mógł pomóc Zawierciu w przegranym meczu Ligi Mistrzów. Trener gości, były reprezentant Polski Michał Winiarski, zdecydował się na spore zmiany w składzie, stawiając m.in. na Bartłomieja Bołądzia i Adriana Markiewicza. Obaj odpłacili się doskonałą grą – Bołądź zdobył najwięcej punktów w zespole (13), a Markiewicz został wybrany MVP meczu.

Siatkarze Barkomu Każany Lwów równorzędną walkę z rywalem podjęli dopiero w trzecim secie, przegrywając do 22. Wcześniejsze partie to była dominacja Zawiercia (do 17 i do 13), nic więc dziwnego, że cały mecz trwał zaledwie godzinę i 13 minut.

Barkom Każany Lwów – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (17:25, 13:25, 22:25)

Barkom: Pope 5, Tupchli 3, Shchurov 2, Kovalov 1, Kuts, Kampa, Viletskyl, Nakano, Rohozhyn, Pampushko, Firkal

Aluron: Bołądź 13, Bieniek 12, Markiewicz 11, Rusell 8, Kwolek 7, Ensing 2, Czerwiński, Nowosielski, Tavares, Popiwczak.