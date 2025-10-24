UWAGA!

Barkom zadebiutuje w Elblągu. Wielka siatkówka na wyciągnięcie ręki

 Elbląg, źródło: FB Barkom Każany,
źródło: FB Barkom Każany, fot. Joanna Kochanowska-Skierkowska

We wtorek (28 października) o godz. 17.30 w elbląskiej hali przy al. Grunwaldzkiej Barkom Każany Lwów rozegra swój pierwszy mecz w roli gospodarza. Jedyny ukraiński klub grający w PlusLidze tego dnia podejmie Steam Hemarpol Norwid Częstochowa.

Przypomnijmy, że Barkom Każany to trzykrotny mistrz Ukrainy, dwukrotny wicemistrz tego kraju i czterokrotny zdobywca Pucharu Ukrainy. Plany, aby grał w w polskich rozgrywkach, rozpatrywano jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Wówczas Ukraińcy mieli rozgrywać swoje mecze domowe w Lwowie. Inwazja Rosjan pokrzyżowała te plany, sezon 2021/22 nie został dokończony. W kolejnym 2022/23 Barkom grał już w Pluslidze. Pierwszym polskim domem lwowskich Nietoperzy był Kraków, potem Wieluń, a ostatni sezon Ukraińcy spędzili w Tarnowie. Teraz swoje domowe mecze rozgrywać będą w Elblągu w hali przy al. Grunwaldzkiej.

Swój pierwszy mecz w tym sezonie Barkom rozegrał w Gdańsku gdzie zmierzył się z miejscowym Treflem. Po zaciętym spotkaniu, to gdańszczanie cieszyli się ze zwycięstwa 3:2.

Warto nadmienić, że w drużynie Barkomu w tym sezonie gra wychowanek Ataku Elbląg Oskar Woźny. Elblążanin nie pojawił się na gdańskim parkiecie i być może swój debiut w PlusLidze będzie miał we wtorek (28 październik) podczas meczu ze Steam Hemarpol Norwid Częstochowa.

- Liczymy na to, że wiele osób będzie chciało obejrzeć na żywo siatkówkę na najwyższym poziomie. Zakontraktowanie elblążanina było naszym świadomym ruchem, chcieliśmy żeby w drużynie był ktoś miejscowy i żeby kibice przychodzili też dla niego. Podczas naszych meczów będzie można zobaczyć wielu reprezentantów różnych krajów. W nas jest ich sporo, bo Francji, Ukrainy, Australii czy Słowacji. Przyjadą też reprezentanci Argentyny, Polski, Iranu. Gwiazd w każdym zespole jest sporo. Liczę, że kibice z Elbląga okażą się głodni siatkówki i będą nas wspomagać - powiedział nam wiceprezes Barkomu Dariusz Biernat.

Poprzedni sezon Nietoperze zakończyli na 13. miejscu. W tym ich cel jest bardziej ambitny.

  Elbląg, źródło: FB Barkom Każany,
źródło: FB Barkom Każany, fot. Joanna Kochanowska-Skierkowska

- Po wzmocnieniach, jakich dokonaliśmy, chcielibyśmy powalczyć o awans do play-offów. Dołączył do nas bardzo dobry i doświadczony rozgrywający Lukas Kampa. Wrócił reprezentant Francji Mousse Gueye. Do tej pory było nam dość trudno, gdyż cały czas uczymy się tej ligi. Przeskok z ligi ukraińskiej do polskiej był ogromny. Pierwszy mecz z Treflem Gdańsk pokazał, że nasz zespół gra nieźle, zobaczymy jak będzie dalej. Liczymy, że w pierwszym meczu w Elblągu wywalczymy trzy punkty - dodał wiceprezes Barkomu.

Mecz Barkomu z Norwidem Częstochowa rozegrany zostanie we wtorek (28 października) o godz. 17:30 w hali przy al. Grunwaldzkiej. Bilety w cenie 40 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy) można nabyć poprzez platformę abilet. Transmisję ze spotkania będzie można także śledzić na Polsacie Sport.

