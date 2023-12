Basen Dolinka nie tylko na weekend

Wyjście na basen kojarzy się przede wszystkim z formą spędzenia czasu w weekendy. Wynika to głównie z nadmiaru codziennych obowiązków. Natomiast chcemy przekonać do tego, że przyjście do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w tygodniu ma też swoje plusy.

Nawał codziennych obowiązków, odrabianie wspólnie z dziećmi prac domowych, życie w nieustannym pędzie, nadgodziny w pracy. Tak w wielkim skrócie wygląda standardowy dzień wielu z nas. A gdyby dodać do niego chwilę wytchnienia i relaksu? Godzinna wizyta na Dolince pozwolić złapać dystans, zregenerować siły i naładować baterie. Czas spędzony na basenie wpływa korzystnie na ciało i umysł, między innymi zmniejszając poziom stresu. W grudniowe dni Dolinka to dobre miejsce na ogrzanie się, warto skorzystać z sauny i jacuzzi. Sesje w saunie, zwłaszcza w tym okresie zimowym, wzmacniają układ krwionośny i oddechowy. Oprócz standardowych wizyt zachęcamy do skorzystania z naszych stałych zajęć AQUA FITNESS, które odbywają się na Dolince: Poranki z AQUA FITNESS (poniedziałki i środy na 9:30), AQUA TURBO (wtorki na 20:00), AQUA SENIOR (środa 10:15), AQUA LONG (czwartki na 20:00). Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka czynne jest 7 dni w tygodniu, od 6:00 do 22:00. Więcej informacja o bieżących wydarzeniach na stronie www.mosir.elblag.eu.

