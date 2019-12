Baseny, lodowisko i tor w czasie świąteczno-noworocznym

W związku z nadchodzącymi świętami oraz dużą liczbą dni wolnych od szkoły, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu wprowadził zmiany w funkcjonowaniu obiektów sportowych od 23 grudnia do 6 stycznia, a także o połowę tańsze bilety od poniedziałku do piątku do godz. 15.

Święta to tradycyjnie czas spotkań w gronie rodzinnym, wspólnych zabaw, ale także moment, kiedy na chwilę zapominamy o pochłanianych kaloriach i zdrowym trybie życia. W zgubieniu nadmiaru kalorii, jaki zafundujemy sobie w czasie świąt, może pomóc oferta obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. A za zgodą Prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego, od 23 grudnia do 3 stycznia, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) przy wejściach do godziny 15 będzie można skorzystać z 50% upustu od cen. Rabat ten dotyczy wejść na Krytą Pływalnię przy ul. Robotniczej, lodowisko Helena oraz tor łyżwiarski Kalbar. Co ważne, ze zniżek będą mogli korzystać wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli.



Harmonogram pracy poszczególnych obiektów:

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

23 grudnia – 6.00 – 22.00

24 grudnia – 6.00 – 14.00

25 i 26 grudnia – nieczynne

27 – 30 grudnia – 6.00 – 22.00

31 grudnia – 6:00 – 13:00

1 stycznia 2020 – nieczynne

2 – 6 stycznia – 6.00 – 22.00



Kryta Pływalnia

23 grudnia – 6.00 – 22.00

24 grudnia – 6:00 – 14:00

25 i 26 grudnia – nieczynna

27 i 28 grudnia – 6.00 – 22.00

29 grudnia – nieczynna

30 grudnia – 6.00 – 22.00

31 grudnia – 6:00 – 13:00

1 stycznia 2020 – nieczynna

2 – 4 stycznia 2020 – 6.00 – 22.00

5 i 6 stycznia 2020 – nieczynna

Od 23 grudnia do 3 stycznia przy wejściach na Krytą Pływalnię od poniedziałku do piątku do godz. 15 będzie można skorzystać z 50% upustu od cen biletów.



Lodowisko Helena

23 grudnia – 12.30, 13.30,14.30, 15.40, 16.40

24 – 26 grudnia – nieczynne

27 – 30 grudnia – 12.30, 13.30,14.30, 15.40, 16.40

31 grudnia – 12.30 i 13.30

1 stycznia – nieczynne

2 – 5 stycznia: 12.30, 13.30,14.30, 15.40, 16.40

6 stycznia – nieczynne

Od 23 grudnia do 3 stycznia przy wejściach na lodowisko od poniedziałku do piątku do godz. 15 (12.30, 13.30, 14.30) będzie można skorzystać z 50% upustu od cen biletów.

Tor łyżwiarski

23 grudnia – 12.00, 14.00, 18.30

24 – 26 grudnia – nieczynne

27 grudnia – 12.00, 14.00, 18.30

28 grudnia – 12.30, 14.30, 16.30, 18.30

29 grudnia – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30

30 grudnia – 12.00, 14.00, 18.30

31 grudnia – 1 stycznia – nieczynne

2 – 3 stycznia – 12.00, 14.00, 18.30

4 stycznia – 12.30, 14.30, 16.30, 18.30

5 stycznia – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30

6 stycznia – nieczynne

Od 23 grudnia do 3 stycznia przy wejściach na tor łyżwiarski Kalbar od poniedziałku do piątku do godz. 15 będzie można skorzystać z 50% upustu od cen biletów.

Aktywuj się z MOSiR-em

Nauka pływania i jazdy na łyżwach – od 23.12 do 06.01 – zajęcia nie odbędą

Gimnastyka dla seniora na sali fitness – od 23.12 do 06.01 – zajęcia nie odbędą

Joga – 24 i 31 grudnia zajęcia nie odbędą się

Zumba – 24 i 31 grudnia (wtorki) zajęcia nie odbędą się, 27 grudnia i 3 stycznia (piątki) zajęcia odbędą się o godz. 19.00

Fit Camp (Tabata) – 26 grudnia zajęcia nie odbędą się, 2 stycznia (czwartek) zajęcia odbędą się o godz. 19.00

Aqua Fitness w CRW Dolinka – zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem dni wolnych, czyli 29 grudnia i 5 stycznia (niedziele) zajęcia odbędą się o godz. 17.00, a 2 stycznia (czwartek) o godz. 20.00

Aqua Fitness w Krytej Pływalni – zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem dni wolnych, czyli 23 i 30 grudnia (poniedziałki) o 9.00 i 20.00, 27 grudnia i 3 stycznia (piątki) o godz. 20.00 oraz 28 grudnia i 4 stycznia (soboty) o godz. 16.30

Aerobik dla seniorów w Krytej Pływalni – wszystkie zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem, czyli 28 grudnia i 4 stycznia (soboty) o godz. 11.00 i 12.00.



Więcej informacji na stronie mosir.elblag.eu.