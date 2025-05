Bażantarnia czeka na kolarzy MTB

- Wystarczy sprawny rower, najlepiej MTB, trekkingowy też daje radę – mówi Agnieszka Siemież, koordynatorka elbląskiego bikeparku w Bażantarni. Poszliśmy zobaczyć, jak powstaje taki tor. Zobacz zdjęcia.

Kilka lat temu grupa elblążan, pasjonatów kolarstwa MTB, wpadła na pomysł utworzenia tras do jazdy terenowej w Elblągu. Przez kilka lat trwało żmudne przekonywanie kolejnych urzędników i instytucji, że nowa inwestycja nie zniszczy przyrody, jest bezpieczna dla użytkowników. W tym roku udało się dopiąć celu... Klub Energa Truso Elbląg wydzierżawił od miasta teren w okolicy schroniska dla zwierząt przy ul. Królewieckiej.

Trafić jest stosunkowo prosto: wystarczy wejść do lasu w okolicach schroniska dla zwierząt. Po kilkudziesięciu metrach widać przygotowania do budowy trial parku. Trial to widowiskowa konkurencja polegająca na pokonywaniu rowerem krótkiej trasy z przeszkodami, najczęściej w pozycji stojącej. Zawodnik musi wykazać się kontrolą nad rowerem oraz umiejętnością utrzymania równowagi.

Tuż za nim mamy Rowerowy Park Umiejętności (skillpark) – kilka kilkusetmetrowych tras rowerowych „urozmaiconymi” hopkami, muldami, bujawkami i innymi tego typu przeszkodami.

- Jest kilka pętli, cały czas dokładamy kolejne ścieżki. Pomiędzy poszczególnymi ścieżkami są łączniki, więc trasy można pokonywać na kilkadziesiąt sposobów. Jak już dzieciaki tu wpadną, to nie można ich wyciągnąć – wyjaśnia Agnieszka Siemież. - Są mniejsze hopki dla początkujących, większe dla bardziej zaawansowanych. Dostosowaliśmy przeszkody dla uczestników z różnym poziomem umiejętności. A tu będzie jeszcze mostek wiszący...

Przeszkody, bandy wykonane są z drewna lub innych materiałów naturalnych.

- Wszystko zrobiliśmy własnymi siłami. Nie będę ukrywała, że przydałaby się pomoc innych. Jeżeli ktoś chciałby się włączyć do pracy, to proszę o kontakt – mówi koordynatorka.

W okolicy przygotowano siedem single tracków XC do jazdy MTB.

fot. Anna Dembińska

- Już można korzystać. Wystarczy sprawny rower MTB, trekkingowy też daje radę. Szosówki nie polecam – mówi Agnieszka Siemież. - Cały czas dokładamy nowe ścieżki. Wszystko jest tak zrobione, żeby sobie krzywdy nie zrobić. W planach jest jeszcze zrobienie strefy rekreacyjnej, żeby rodzic mógł sobie posiedzieć, kiedy jego dziecko będzie korzystać z atrakcji.

Oficjalne otwarcie wraz z rowerowymi atrakcjami zaplanowano na 14 czerwca. W planach jest m.in. organizacja mini zawodów rowerowych. Wstęp jest bezpłatny. Informacje o postępach można śledzić na profilu facebookowym Elbląskie ścieżki MTB.