Bażantarnia Jump&Run coraz bliżej

Nieco ponad dwa tygodnie dzielą nas od kolejnej odsłony Bażantarnia Jump&Run! Już w niedzielę, 6 września, Bażantarnia ponownie zamieni się w arenę sportowych zmagań, na której na uczestników czekać będą dmuchane przeszkody i przede wszystkim dobra zabawa. Jeśli planujecie sprawdzić swoją sprawność, szybkość i spryt, to najwyższy czas, aby dołączyć do startujących.

Bażantarnia Jump&Run to jedna z tych imprez, które trzeba przeżyć na własnej skórze. Zawodnicy pokonują leśne trasy, a na ich drodze pojawiają się efektowne dmuchane konstrukcje – zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wspinaczki i skocznie. Nie liczy się wyłącznie tempo. Trzeba również znaleźć sposób na sprawne pokonanie kolejnych przeszkód i dotrzeć do mety z uśmiechem na twarzy.

Do wyboru są trzy formuły startu. Najmłodsi mogą wystartować w Biegu Junior na dystansie 1,5 km i zmierzyć się z siedmioma przeszkodami. Taki sam dystans czeka uczestników Biegu Family, czyli dorosłych startujących wspólnie z dzieckiem od 4. roku życia. Starsi zawodnicy, od 16. roku życia, mogą wybrać Bieg Classic – 2,5 km oraz aż 10 dmuchanych przeszkód. Zachęcamy do obejrzenia filmu z ubiegłego roku, który z pewnością zachęci do udziału w zbliżającej się edycji.

Bażantarnia Jump&Run to jednak nie tylko rywalizacja na trasie. W ramach wydarzenia odbędzie się festyn „Wybieram sport, nie nałogi”, podczas którego będzie można poznać ofertę elbląskich klubów sportowych, a na najmłodszych czekać będą animacje i gry.

Zapisy trwają

Jeżeli jeszcze nie macie swojego miejsca na starcie, nie warto odkładać decyzji na później. Zgłoszenia do Biegu Junior, Biegu Family i Biegu Classic prowadzone są za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl do 1 września (wtorek) lub do wyczerpania limitów. Szczegóły dotyczące opłat, limitów i poszczególnych kategorii dostępne są w regulaminie imprezy. Warto również pamiętać, że posiadacze karty „wElblągu” mogą skorzystać ze specjalnych zniżek.

Jeśli macie ochotę na aktywną niedzielę w lesie, trochę sportowej rywalizacji, a przede wszystkim sporą dawkę dobrej zabawy, to miejsce na starcie czeka właśnie na Was!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, Salon Łazienkowy AWANGARDA, ADASTOL – producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski

Partnerzy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Ubezpieczenia EXPERT, BUS EXPERT, Szkoła Nauki Jazdy EXPERT, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu