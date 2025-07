Bażantarnia Jump&Run. Ostatnia okazja na niższe wpisowe!

Już 7 września odbędzie się czwarta edycja zawodów Bażantarnia Jump&Run. Tylko do czwartku 31 lipca obowiązuje niższe wpisowe na wszystkie kategorie. Nie przegap zmian progów opłat i zapisz się już dziś!

Podczas Bażantarnia Jump&Run, jak co roku będą na Was czekać kultowe dmuchane tory przeszkód, rodzinna atmosfera i mnóstwo sportowych emocji! Już od pierwszej edycji impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W tym roku widzimy się 7 września i również, jak w poprzednich latach, impreza odbędzie się w otoczeniu urokliwej Bażantarni. Zawody rozegrane zostaną w kategoriach: Bieg Junior, Bieg Family oraz Bieg Classic. Bieg Junior dedykowany jest uczestnikom w wieku 6-10 lat oraz 11-16 lat. Bieg Family to start rodzinny: dziecko w wieku 4-15 lat oraz rodzin/opiekun. Ostatnia kategoria to Bieg Classic, w której może wziąć udział każdy w wieku od 16 roku życia. Na każdego uczestnika, który ukończy zawody Bażantarnia Jump&Run będzie czekać wyjątkowy medal.

- To jedna z ulubionych rodzinnych imprez w naszym mieście. Za każdym razem w okolicach lipca dostajemy zapytania kiedy ruszą zapisy. Połączenie biegu i pokonywanie wielkich dmuchanych przeszkód, to strzał w dziesiątkę. Najmłodsi zawodnicy podczas Bażantarnia Jump&Run bawią się doskonale, ale również dorośli mogą przez moment poczuć się jak dzieci. Gorąco zachęcam do zakupu pakietów startowych i skorzystania z tańszego progu. Spotkajmy się 7 września w Bażantarni – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

ZAPISY

Skorzystaj z promocji na tańsze wpisowe w każdej kategorii! Niższe progi opłat obowiązują tylko do 31 lipca, a wraz z dniem 1 sierpnia cena pakietów na wszystkie dystanse wzrośnie:

Bieg Junior – 40 zł do 31.07 (od 01.08 - 50 zł),

Bieg Family – 70 zł + 40 zł za każdą kolejną osobę do 31.07 (od 01.08 - 80 zł + 45 zł za każdą kolejną osobę),

Bieg Classic – 60 zł do 31.07 (od 01.08 - 70 zł).

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 3 września lub do wyczerpaniu limitu za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Ważne – przypominamy, że sam zapis nie gwarantuje udziału w zawodach i nie rezerwuje miejsca na liście startowej.

Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Przygotujcie się na emocjonującą imprezę sportową, która na zawsze zapisze się w Waszych wspomnieniach. Do zobaczenia w Bażantarni!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg.

Sponsor główny: ML Polyolefins i Stella Green.

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Salon Łazienkowy Awangarda

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Centrum Handlowe Ogrody, Stacja Paliw MOYA, RTS Elbląg.