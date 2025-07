Gdzie po pomoc po powodzi

Szacowanie strat cały czas trwa. Wiadomo, że zniszczonych jest wiele aut, piwnic, lokali wraz z wyposażeniem (także należących do przedsiębiorców).

"Potrzebujemy więcej czasu na wyliczenia strat"

– Szacowanie strat trwa, potrzebujemy czasu na dokładne wyliczenia. Ze wstępnych szacunków straży mówimy o kwocie około 700 tys. złotych. Są liczne podtopione samochody, które muszą być zgłoszone do ubezpieczycieli i ten kierunek oczywiście rekomendujemy właścicielom pojazdów. Ze swojej strony oferujemy pomoc w przewiezieniu aut lawetami do mechaników, prosimy o kontakt w tej sprawie z Centrum Zarządzania Kryzysowego – mówił wiceprezydent Piotr Kowal, dodając że podczas ostatnich ulew podtopione zostały niektóre szkoły, Muzeum Archeologiczno-Historyczne. – Dla nas dzisiaj bardzo ważną informacją jest to, że na posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego padła informacja, że prace przy budowie zbiornika retencyjnego przy ul. Marymonckiej zostaną przyspieszone i że powstanie on w Elblągu jak najszybciej – dodał.