Będą szukać mistrzów w łyżwiarstwie szybkim

Klub Sportowy Orzeł, Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają dzieci do udziału w zawodach w łyżwiarstwie szybkim „Szukamy Mistrzów”. Impreza zostanie rozegrana w piątek 21 lutego o godz. 16 na torze łyżwiarskim „Kalbar” przy ul. Agrykola.

Któż z nas w dzieciństwie nie marzył, by zostać znanym sportowcem i występować na największych imprezach sportowych świata. By jednak tego dokonać, trzeba najpierw zrobić pierwszy krok i rozpocząć przygodę ze sportem. Doskonałą do tego okazją będą piątkowe zawody sportowe w łyżwiarstwie szybkim, w których może wystartować każdy, kto chce spróbować swoich sił w tej pięknej dyscyplinie sportu. Zawody zostały podzielone na starty dla amatorów jak i zawodników już trenujących.

Organizatorzy podzielili uczestników na trzy grupy wiekowe. W młodszej znajdą się dzieci w wieku do 7 lat, a w starszych od 8 do 10 lat i od 11 do 13 lat. Amatorzy startują na łyżwie krótkiej, a zawodnicy trenujący na łyżwie długiej. Dodatkowo, zawodnicy już trenujący nie będą rywalizowali z amatorami. Do wyboru będą także dystanse, 167, 333 i 500 m w zależności od kategorii wiekowej i grupy. Zawodnicy zdobywają punkty za zajęte miejsca w swojej kategorii wiekowej. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który uzyska największą łączną liczbę punktów z dwóch biegów.

Zawody rozegrane zostaną w piątek 21 lutego o godz. 16 na Torze Łyżwiarskim „Kalbar” przy ul. Agrykola. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 15.30 w biurze zawodów mieszczącym się na torze łyżwiarskim. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dostarczenie do organizatorów podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenia na udział w zawodach oraz warunkach zdrowotnych. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Organizatorami zawodów łyżwiarskich „Szukamy Mistrzów” są: Urząd Miejski w Elblągu, Klub Sportowy Orzeł oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Więcej informacji o zawodach oraz regulamin można znaleźć na stronie KS Orzeł.

Oświadczenie rodziców

Regulamin - II edycja