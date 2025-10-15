Bezpłatne treningi biegowe na Wysoczyźnie Elbląskiej

Miłośnicy biegania w terenie i aktywnego wypoczynku mają powód do radości. W październiku rusza cykl otwartych, bezpłatnych treningów biegowych, które nie tylko pozwolą poznać unikalne tereny Wysoczyzny Elbląskiej i krainy Zalewu Wiślanego, ale również będą elementem przygotowań do jubileuszowej V edycji biegu Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna 2026.

Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma na celu promocję lokalnych tras, które łączą w sobie walory krajobrazowe, przyrodnicze i sportowe. Każde spotkanie to nie tylko trening, ale też okazja do poznania historii i charakterystyki regionu, który z roku na rok przyciąga coraz więcej pasjonatów biegów trailowych.

- Zależy nam, by pokazać, że bieganie trailowe to nie tylko rywalizacja, ale też forma odkrywania regionu i budowania relacji z innymi. Wysoczyzna Elbląska to miejsce unikalne, które zaskakuje nawet doświadczonych biegaczy - zarówno swoją dzikością, jak i różnorodnością tras, a także przewyższeniami, których na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej nie brakuje. Cieszymy się, że poprzez organizację jednej z największych tego typu imprez w Północnej Polsce możemy promować nasz region” – mówi Piotr Matkiewicz z Labosport Polska, organizator zawodów Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna.

Jak będą wyglądały treningi?

Uczestnicy każdego spotkania wezmą udział w krótkiej rozgrzewce z prowadzącym oraz wycieczce biegowej, podczas której będą mogli odkryć najpiękniejsze trasy naszego regionu. Treningi będą odbywać się w dwóch grupach:

Grupa zaawansowana – dystans 10–15 km,

Grupa początkująca – dystans 6–8 km.

Treningi prowadzone będą w formie rekreacyjnej. Tempo zostanie dostosowane do uczestników. To doskonała okazja, by rozpocząć przygotowania do Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny, nawet jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z biegami terenowymi.

Terminy i lokalizacje:

Elbląg / Bażantarnia – 17 października (piątek), godz. 16:00

Próchnik / Szwajcaria Próchnicka – 8 listopada (sobota), godz. 10:00

Kadyny / Lasy Kadyńskie (trening nocny) – 14 listopada (piątek), godz. 18:30

Tolkmicko / Święty Kamień – 22 listopada (sobota), godz. 10:00

Trenuj i startuj. Zapisy na Meble Wójcik Ultra Wysoczyznę 2026 ruszyły

Wydarzenie jest częścią przygotowań do przyszłorocznej, jubileuszowej V edycji Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny, która odbędzie się w dniach 24–26 kwietnia 2026 roku. Zapisy na imprezę ruszyły 15 października 2025 r. na oficjalnej stronie wydarzenia www.ultrawysoczyzna.pl .

Chętni mają do wyboru pięć zróżnicowanych dystansów:

Ryk Jelenia – 103 km / przewyższenia ok. 2300 m

Wycie Wilka – 54 km / przewyższenia ok. 1160 m

Kwik Dzika – 22 km / przewyższenia ok. 800 m

Pisk Lisa – 13 km / przewyższenia ok. 500 m

Huk Sowy – 6 km / przewyższenia ok. 160 m

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to jedno z najbardziej unikalnych wydarzeń biegowych w północnej Polsce, łączące rywalizację sportową z bliskim kontaktem z naturą. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja imprezy, a także treningów jej towarzyszących to nie tylko promocja regionu, ale również zaproszenie do długofalowego budowania formy.

Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę!