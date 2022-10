Bieg Niepodległości – połącz święto z pasją do sportu

Pochłonięci pracą i życiem codziennym często poszukujemy odskoczni i odpoczynku od obowiązków. Potrzebujemy pasji, która daje nam napęd i energię do działania, stawiania czoła wyzwaniom oraz pokonywania trudności. Aby ją znaleźć, wystarczy wyjść na ulice naszego miasta i wziąć udział w Elbląskim Biegu Niepodległości, który wystartuje 11 listopada.

Na rozpoczęcie przygody ze sportem nigdy nie jest za późno. Tak, wiemy, że ilość wymówek jest duża, jednak warto pamiętać, że nic tak dobrze nie wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i wytrwałość jak zamiłowanie do sportu. Zarówno rekreacja, jak i regularne ćwiczenia, działają na nas pozytywnie, stymulują koncentrację, a przede wszystkim pozwalają zapomnieć o codziennych problemach.

Pamiętajmy również, że robiąc coś dla siebie, wpływamy także na bliskie nam osoby. Dając dobry przykład możemy zachęcić do ruchu nasze rodziny i przyjaciół, tworząc wspaniałą, aktywną sportowo społeczność. Współpracując w jednej drużynie łatwiej osiągniemy cel i pokonamy przeciwności oraz kuszące nas wymówki.

Sport, pasja i praca drużynowa – te elementy spaja VIII Elbląski Bieg Niepodległości, który już lada chwila pomknie ulicami Elbląga. Start Biegu Głównego, na dystansie 10 km, będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL, a wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle, po 3,3 km, w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut. Podczas Biegu Głównego będzie także możliwość rywalizacji sztafet 3 x 3,3 km.

Tego dnia obejrzymy także radosną zabawę dzieci i młodzieży, którzy w zależności od wieku podejmą próbę pokonania odpowiednich dystansów: 0-2 lat 50 m, 3-4 lata 100 m, 5-8 lat 200 m, 9-10 lat 300 m, 11-12 lat 400 m oraz 13-14 lat 500 m. Każde dziecko biorące udział w imprezie otrzyma pamiątkowy, unikatowy medal, a trasa biegu będzie obejmowała ulicę Wodną oraz Bulwar Zygmunta Augusta. Najmłodsi uczestnicy mogą stanąć na linii startu samodzielnie lub z rodzicem.

Zgłoszenia są przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej do 7 listopada 2022 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 20 zł.

Na stronie istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych dla dzieci (3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-14 lat) i dla dorosłych w rozmiarach od S do XXL. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31.10.2022 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 30 zł.

Organizatorami VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny: Studio łazienkowe Awangarda.

Sponsorzy i partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, WAITW – firma spawalnicza oraz właściciel Gaming Room i E-Bike, Reproskan, Expert Ubezpieczenia, Hotel Kalhberg, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo-Interwencyjno-Zabezpieczeniowa BIELIK.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.