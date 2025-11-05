Bieg po nieodkryte. Bezpłatny trening w Szwajcarii Próchnickiej

Już w najbliższą sobotę (08.11), o godzinie 10:00, odbędzie się drugi bezpłatny trening z cyklu „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę”. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i stanowi część przygotowań do V edycji biegu Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna.

Tym razem uczestnicy wyruszą w niezwykle malowniczy, a wciąż mało znany wśród elblążan rejon Szwajcarii Próchnickiej na Wysoczyźnie Elbląskiej. W planach jest wspólne odkrywanie doliny potoku Kamionka, której nurt przez tysiące lat wyrzeźbił głęboki wąwóz. Co ciekawe – właśnie w tej dolinie znajduje się największy głaz narzutowy na Wysoczyźnie Elbląskiej – tzw. Wielki Kamień.

Podobnie jak podczas poprzedniego spotkania, uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch grup:

- Grupa zaawansowana – dystans około 13 km,

- Grupa początkująca – dystans 6 km, z jednym z najtrudniejszych podejść znanych z tras Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna.

– Cykl „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę” to nie tylko forma treningu, ale też okazja do poznania niezwykłych miejsc naszego regionu. Każdy z etapów prowadzi przez fragmenty, które na co dzień nie są oczywiste dla biegaczy, a jednocześnie idealnie przygotowują do wyzwań czekających podczas zawodów Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna 2026. Tym razem spotkamy się wspólnie w Próchniku – czyli dzielnicy Elbląga, która ma bardzo bogatą historię. Biegać będziemy po Szwajcarii Próchnickiej, czyli jednym z najbardziej malowniczych rejonów Wysoczyzny Elbląskiej – mówi Piotr Matkiewicz, organizator zawodów z Labosport Polska.

To doskonała okazja, by w przyjaznej atmosferze przygotować się do przyszłorocznych startów, poznać wymagające, ale piękne fragmenty trasy oraz spędzić aktywnie sobotni poranek w otoczeniu natury.

Miejsce spotkania – Próchnik (obok kościoła św. Antoniego)

Termin: sobota, 8 listopada, godz. 10:00

Udział w treningu jest bezpłatny

Zapisy na V edycję Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna (24–26 kwietnia 2026) trwają na stronie: www.ultrawysoczyzna.pl

Nie przegap okazji, by połączyć sportową pasję z odkrywaniem uroków Wysoczyzny Elbląskiej. Do zobaczenia na trasie!