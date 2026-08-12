Bieg przeszkodami dla dzieci - ruszyły zapisy

W czwartek, 20 sierpnia, w malowniczej Bażantarni odbędzie się pierwsza edycja „Biegu z przeszkodami” dla dzieci i młodzieży do 14 roku. To propozycja dla młodych fanów aktywności, którzy lubią ruch, wyzwania i dobrą zabawę. Udział w zawodach jest bezpłatny, a zapisy właśnie ruszyły. Warto się pospieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Na uczestników będzie czekał emocjonujący tor przeszkód, na którym liczyć się będą spryt, zwinność i szybkość. Wszystko to w wyjątkowej scenerii elbląskiej Bażantarni.

- Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w pierwszej edycji biegu z przeszkodami. To świetna okazja, aby sprawdzić swoje możliwości, ale przede wszystkim aktywnie spędzić czas i dobrze się bawić. Na uczestników czeka przygotowany przez nas tor przeszkód, malownicza sceneria, a także pamiątkowy medal i słodki upominek - mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Zawody odbędą się w czwartek, 20 sierpnia, na polanie z wiatami w elbląskiej Bażantarni. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 16:00, a oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 17:00. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Najmłodsi uczestnicy, czyli dzieci w wieku 4-7 lat, mogą pokonać trasę z pomocą rodzica lub opiekuna.

ZAPISY

Rejestracja na „Bieg przeszkodowy” potrwa do wtorku (18 sierpnia), do godziny 12:00 lub do wyczerpania liczby miejsc – do 100 uczestników. Aby zapisać swoje dziecko należy wypełnić formularz Google. Zachęcamy również rodziców/opiekunów do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu. Więcej szczegółów dotyczących zawodów można znaleźć w regulaminie.

Nie czekajcie z zapisami. Zgłoście swoje dziecko i sprawdźcie, jak poradzi sobie z przeszkodowym wyzwaniem.