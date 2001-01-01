Bieg przeszkodowy OCR dla dzieci - ruszyły zapisy!

Już w najbliższą sobotę, 30 sierpnia, w malowniczej Bażantarni, odbędzie się pierwsza edycja zawodów przeszkodowych dla najmłodszych! To idealna propozycja dla młodych fanów biegów OCR. Udział w imprezie jest bezpłatny, a zapisy właśnie ruszyły! Spiesz się liczba miejsc ograniczona!

- Na ostatni wakacyjny weekend przygotowaliśmy nowość dla najmłodszych mieszkańców – bieg przeszkodowy. Takiego wydarzenia sportowego w naszym mieście jeszcze nie było, dlatego już teraz serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w tym ekscytującym wydarzeniu. Zawody w duchu OCR to nie tylko okazja do świetnej zabawy, ale także do sprawdzenia swoich umiejętności, sprytu i szybkości. Na każdego uczestnika będzie czekać pamiątkowy medal oraz słodki upominek - mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

„Bieg przeszkodowy” odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia, na polanie z wiatami w elbląskiej Bażantarni. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 10:30, a oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 11:00. Udział w wydarzeniu będą mogły wziąć dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Na uczestników biegu będzie czekał emocjonujący tor z 11 przeszkodami (pętla z workiem, dywan z opon, metrowa ścianka, sieć pająka, zasieki, przeciąganie opony, równoważnia, przenoszenie ciężaru, bieg pod płotkami oraz konstrukcja z chwytami). Łączna długość całej trasy wyniesie 1100 m. Dzieci z najmłodszej kategorii wiekowej, tj. 4-5 lat będą brały udział przy asyście rodzica/opiekuna. Dla uczestników przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje w postaci animacji, które umilą czas i zapewnią mnóstwo uśmiechu.

ZAPISY

Rejestracja na „Bieg przeszkodowy” potrwa do piątku (29 sierpnia), do godziny 12:00 lub do wyczerpania liczby miejsc – do 100 uczestników. Aby zapisać swoje dziecko należy wypełnić formularz Google. Zachęcamy również rodziców/opiekunów do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu. Więcej szczegółów dotyczących zawodów można znaleźć w regulaminie.

Zapraszamy do zapisów i kibicowania!

Organizatorami imprezy są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Activity Sport Elbląg.