Biegiem i rowerem po Wysoczyźnie pod znakiem ultra

Już w najbliższy weekend, 18-19 lipca, okolice Tolkmicka ponownie staną się areną wyjątkowych sportowych emocji. Na malowniczych trasach Wysoczyzny Elbląskiej odbędą się dwie imprezy dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu - Garmin Ultra Race oraz Garmin Gravel Race. Organizatorzy zapraszają nie tylko zawodników, ale również mieszkańców regionu do wspólnego kibicowania i spędzenia aktywnego, rodzinnego weekendu.

Uczestnicy zmierzą się z wymagającymi trasami prowadzącymi przez jeden z najpiękniejszych przyrodniczo zakątków północnej Polski. Wysoczyzna Elbląska zachwyca leśnymi ścieżkami, stromymi jarami i malowniczymi wąwozami, oferując wyjątkowe warunki zarówno do biegania, jak i jazdy na rowerze.

– To będzie weekend pełen pozytywnej energii, sportowych emocji i rodzinnej atmosfery. Zapraszamy nie tylko zawodników, ale także mieszkańców regionu i turystów. Zachęcamy do wspólnego kibicowania, spędzenia czasu na świeżym powietrzu oraz skorzystania z atrakcji przygotowanych w miasteczku zawodów - mówi organizator wydarzenia Marcin Florek.

Garmin Ultra Race – sobota pod znakiem biegowych wyzwań

W sobotę, 18 lipca, odbędzie się Garmin Ultra Race – jeden z największych cykli biegów górskich w Polsce. Zawodnicy wystartują na dystansach 80 km, 50 km, 21 km oraz 14 km. Nie zabraknie także najmłodszych uczestników, którzy wezmą udział w zawodach Garmin Junior na dystansach 200, 500 i 1000 metrów.

Szczegółowe informacje dotyczące Garmin Ultra Race znajdują się na stronie: www.ultrarace.pl

Garmin Gravel Race – niedziela na dwóch kółkach

W niedzielę, 19 lipca, na trasy wyjadą uczestnicy Garmin Gravel Race. Miłośnicy kolarstwa będą mogli rywalizować na dwóch dystansach – około 72 km oraz około 33 km. Trasy poprowadzą szutrowymi drogami i leśnymi duktami Wysoczyzny Elbląskiej, oferując połączenie sportowej rywalizacji z możliwością podziwiania niezwykłych krajobrazów regionu.

Więcej informacji o cyklu znajduje się na stronie: www.gravelrace.pl

Miasteczko zawodów otwarte dla wszystkich

Centrum wydarzeń ponownie będzie zlokalizowane na terenie Folwarku Kadyny Hotel & SPA. To właśnie tam spotkają się zawodnicy, kibice i mieszkańcy. Na odwiedzających czekać będą dodatkowe atrakcje, w tym strefa zabaw dla dzieci oraz przestrzeń prezentująca lokalnych twórców i producentów.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców regionu do odwiedzenia miasteczka zawodów i wspólnego dopingowania uczestników. To doskonała okazja, by poczuć atmosferę dużego wydarzenia sportowego, spędzić aktywnie czas z rodziną i odkryć uroki Wysoczyzny Elbląskiej.