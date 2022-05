Blisko sensacji w pierwszym meczu mistrzostw Polski

Minimalną, bo tylko czterema punktami, porażką zakończył się pierwszy mecz koszykarek Truso Elbląg na mistrzostwach Polski do lat 15. Elblążanki mogą czuć niedosyt, bo zwycięstwo nad mistrzem Polski – gdańską Politechniką było na wyciągnięcie ręki.

Dziś (11 maja) w Gdańsku rozpoczął się turniej finałowy mistrzostw Polski koszykarek do lat 15. Truso Elbląg trafiło do „grupy śmierci”: przeciwniczkami elblążanek jest mistrz Polski – Politechnika Gdańska, wicemistrz – MUKS Poznań i zwycięzcą ligi zachodniopomorsko- wielkopolskiej – Eneą AZS Poznań.

W pierwszym meczu Truso Elbląg zmierzyło się z gospodyniami – Politechniką Gdańską. Przypomnijmy, że elblążanki już w tym sezonie z gdańszczankami grały w turnieju strefowym Wtedy przegrały 50:69.

Dziś nadszedł czas na rewanż. Lepiej zaczęły go elblążanki, które wyszły na prowadzenie 9:0. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem elblążanek 13:9. W drugiej kwarcie gospodynie odrabiały straty. Ostatnie trzy minuty zadecydowały o tym, że na przerwę elblążanki schodziły mają pięć punktów do odrobienia W trzeciej kwarcie mieliśmy utrzymanie status quo. Truso potrafiło zniwelować dziewięć punktów straty do trzech oczek. Ostatecznie jednak po 30 minutach Politechnika miała siedem punktów przewagi.

W czwartej kwarcie zdarzyło się coś, czego chyba niewielu się spodziewało. Nie mające nic do stracenia elblążanki na pięć minut przed końcem wyszły na jednopunktowe prowadzenie. Niestety był to tylko moment. Po dobrym meczu pozostał niedosyt. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zawodniczki pierwszej piątki na boisku spędziły każda ponad 30 minut. Anna Zyzek z parkietu nie zeszła ani na sekundę.

W czwartek elblążanki zmierza się z Eneą AZS Poznań.

Truso Elbląg – Politechnika Gdańsk 52:56 (13:9, 11:20, 10:12, 18:15)

Truso: Victoria Rocka 7, Aleksandra Niedzielska 8 (2), Anna Zyzek 2, Maja Ćwiklińska 6, Rozalia Sznajder 26, Aleksandra Gocek 0, Lidia Domeracka 0, Inga Malinowska 3 (1)