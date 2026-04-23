Brązowy medal Marcela Jureko

Marceli Jureko z Jedynki Elbląg wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Polski w pływaniu. Elblążanin stanął na podium na 200 metrów stylem klasycznym. Taki wynik dał mu kwalifikację na Mistrzostwa Europy Juniorów.

W Olsztynie trwają Mistrzostwa Polski w pływaniu. Dziś (23 kwietnia) na najniższym stopniu podium stanął pływak elbląskiej Jedynki – Marcel Jureko.

Już w eliminacjach Marcel Jureko pokazał, że do Olsztyna nie przyjechał tylko wziąć udział. 200 metrów przepłynął najszybciej. Moc trzeba było jeszcze pokazać w popołudniowym finale. Elblążanin w ubiegłym roku był czwarty w tej konkurencji.

Pierwszą długość basenu pokonał na ósmej pozycji (na 10 startujących). W połowie dystansu był już czwarty ze stratą 16 setnych sekundy do trzeciego Szymona Mazurka. Po po pokonaniu kolejnej długości basenu Elblążanin był już na miejscu dającym brązowy medal. Do prowadzących Dawida Wiekiery i Jana Kałusowskiego tracił ponad 2 sekundy, na plecach siedział mu Szymon Radzikowski. I brązowego medalu Marcel Jureko nie dał już sobie wydrzeć. 200 metrów przepłynął w czasie 2,14,57 minuty.

Taki rezultat dał pływakowi elbląskiej Jedynki kwalifikację na Mistrzostw Europy Juniorów.