Już w najbliższy weekend, 6-7.09.2025 r. Malbork ponownie stanie się areną niezwykłych wyzwań ludzi z żelaza. U stóp potężnej warowni krzyżackiej, wpisanej na listę UNESCO, odbędzie się Castle Triathlon Malbork 2025. Jedyne w swoim rodzaju zawody, w których nowoczesny duch sportowej rywalizacji spotyka się z historią i legendą średniowiecznego grodu.

Rywalizacja w historycznym miejscu

To najbardziej epicki triathlon w kraju! Przed nami Castle Triathlon Malbork 2025. Już w ten weekend triathloniści zmierzą się w wodach Nogatu, na trasach rowerowych wzdłuż malowniczych Żuław oraz w biegach prowadzonych w cieniu majestatycznych murów zamku. Na zawodników czekają 4 triathlonowe dystanse:

Długi (3,8 km pływanie, 180 km rower, 42,2 km bieg)

1/2 (1,9 km pływanie, 90 km rower, 21,1 km bieg)

1/4 (950 m pływanie, 45 km rower, 10,55 km bieg)

1/8 (475 m pływanie, 22,5 km rower, 5,275 km bieg)

oraz Aquabike (3,8 km pływanie, 180 km rower)

W trakcie trwania imprezy odbędą się Mistrzostwa Polski w triathlonie i aquabike na dystansie długim. Na starcie pojawią się najlepsi zawodnicy, którzy będą bronić tytułów mistrzowskich sprzed roku, czyli król i królowa malborskiej trasy: Tomasz Brembor i Sandra Kopiczko. Łącznie na starcie imprezy stanie prawie 2000 zawodników, w tym dorośli i dzieci. Zapowiada się weekend pełen emocji zarówno dla startujących, jak i gości. Muzeum Zamkowe w Malborku przygotowało dla zawodników i kibiców dodatkową atrakcję: w trakcie trwania zawodów obowiązuje specjalna zniżka na zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku. Na odwiedzających czeka 50-procentowy rabat na zwiedzanie zamku na Trasie Historycznej. To idealna okazja, aby połączyć podziwianie sportowych zmagań z odkrywaniem tajemnic średniowiecznej twierdzy. Bilety można zakupić w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku oraz online.

Rycerska strefa EXPO

W strefie EXPO będą czekały stoiska naszych partnerów i sponsorów. Pojawi się tu m.in. Mobliny Showroom Garmin, czyli stoisko naszego sponsora głównego. Przygotowaliśmy także atrakcje dla kibiców, na których będzie czekać m.in. strefa rycerskich animacji dla całych rodzin, która podkreśli wyjątkowy charakter imprezy. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Zmagania dla najmłodszych

Nie zabraknie rywalizacji dla najmłodszych. Podczas Castle Run Malbork 2025, który odbędzie się w sobotę, 6 września rozegrane zostaną biegi na trzech dystansach. Najmłodsi, już od pierwszego roku życia, pokonają odcinek 200 m. Starsi, w wieku 8-11 lat będą mieli do przebiegnięcia 500 m, a młodzież w wieku 12-15 lat będzie musiała zmierzyć się z dystansem 1000 m. Wszystko to w otoczeniu zamku, który nada rywalizacji iście królewski ton. Na mecie każdy otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi biegacze otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Utrudnienia w ruchu

Informujemy, że w związku z organizacją imprezy Castle Triathlon Malbork 2025, w dniach 6-7 września wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

W sobotę (6 września), w godz. 07:30-13:00 wystąpią utrudnienia w ruchu: w Malborku na ul. Solskiego i ul. Głównej oraz zamknięta dla ruchu będzie droga łącząca miejscowości: Kościeleczki – Tralewo – Trępnowy.

W niedzielę (7 września), w godz. 06:00-16:00 wystąpią utrudnienia w ruchu: w Malborku na ul. Solskiego i ul. Głównej oraz zamknięta dla ruchu będzie droga łącząca miejscowości: Kościeleczki – Tralewo – Trępnowy – Lichnowy – Dąbrowę – Lisewo Malborskie.

Na ul. Wałowej w Malborku (droga krajowa nr 55) wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy do kibicowania zawodnikom.

Castle Triathlon Malbork 2025 to nie tylko zawody. To prawdziwy festiwal pasji, sportu i historii. Bądźcie razem z nami.

PROGRAM ZAWODÓW

PIĄTEK, 05.09.2025

16:00-19:00 strefa EXPO

16:00-19:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie zmian dla dystansów 1/8 i 1/4 – UWAGA! Pobrać pakiet mogą wyłącznie zawodnicy pozostawiający swój sprzęt w strefie zmian!

19:00 odprawa techniczna online dla dystansów 1/8 i 1/4 na oficjalnym profilu FB Castle Triathlon Malbork



SOBOTA, 06.09.2025

6:30-20:00 strefa EXPO

6:30-07:55 wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie zmian (dystans 1/8 i dystans 1/4)

08:00 start dystans 1/8

10:00 start dystans 1/4

10:00 zamknięcie trasy dla dystansu 1/8

10:30 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/8

11:00-14:15 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) – tylko dla Castle Run Malbork

13:00-14:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian dystans 1/8 i 1/4

14:00 zamknięcie trasy dla dystansu 1/4

14:00 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/4

15:00-15:40 starty Castle Run Malbork

16:20 ceremonia wręczenia nagród Castle Run Malbork (okolice mety)

17:15-20:00 wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie zmian dla dystansów 1/2 i długiego oraz dla aquabike – UWAGA! Pobrać pakiet mogą wyłącznie zawodnicy pozostawiający swój sprzęt w strefie zmian!

20:00 odprawa techniczna online dla dystansów 1/2 i długiego oraz dla aquabike na oficjalnym profilu FB Castle Triathlon Malbork



NIEDZIELA, 07.09.2025

05:00-05:45 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansu długiego i aquabike (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej)

06:00 start dystans długi i aquabike

07:00 – 20:00 EXPO oraz inne atrakcje

08:00 – 08:30 możliwość sprawdzenia sprzętu w strefie zmian dla dystansu 1/2 (w tym terminie nie ma możliwości wprowadzania roweru do strefy, a zawodnicy łamiący ten zapis zostaną ukarani 5 minutami kary czasowej!!!)

09:00 start dystans 1/2

16:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian dystans 1/2, dystans długi i aquabike

17:00 zamknięcie trasy dla dystansu 1/2

17:00 ceremonia wręczania nagród dla dystansu 1/2 oraz dla aquabiku

22:00 zamknięcie trasy dla dystansu długiego

22:00 ceremonia wręczenia nagród dla dystansu długiego