 Cele na nowy sezon w EKS Start Elbląg

Sezon PGNiG Superligi Kobiet 2021/22 za nami. EKS Start Elbląg wśród ośmiu, najlepszych, polskich klubów uplasował się na szóstej pozycji. Pomimo znaczących zmian kadrowych, młody elbląski zespół, prowadzony przez duet trenerski Marcin Pilch, Krzysztof Kotwicki utrzymał się w elicie. Zagłębie Lubin obroniło tytuł Mistrza Polski. Puchar Polski padł łupem KPR Gminy Kobierzyce. Szeregi PGNiG Superligi Kobiet opuści Korona Handball Kielce.

Przed sezonem

Aż jedenaście zawodniczek zadebiutowało w najwyższej klasie rozgrywkowej. W składzie Startu, wśród 16-stu zawodniczek kadry były aż cztery wychowanki MKS Truso Elbląg. Obok znanej już na krajowych parkietach Pauliny Stapurewicz pojawiły się także Wiktoria Tarczyluk, Nikola Owczarek i Julia Żarnoch.

Dobrze wkomponowała się w zespół Joanna Wołoszyk, stając się liderką drużyny. Aleksandra Hypka, Nikola Głębocka i Paulina Kopańska- etatowe, młodzieżowe reprezentantki Polski szybko zaaklimatyzowały się w superlidze i stanowiły o sile naszej drużyny. Także młode Wiktoria Kostuch, Iga Dworniczuk miały swój wkład w zdobycze punktowe w zakończonym niedawno sezonie. Wspierała nas także użyczana z Gdyni Paulina Peplińska. Pechowo natomiast sezon potoczył się dla Patrycji Kozak. Kontuzje przeszkodziły jej w pokazaniu pełni swoich możliwości. Bardziej doświadczone Wioleta Pająk, Katarzyna Cygan, Nikola Szczepanik oraz kapitan drużyny Barbara Choromańska stanowiły wsparcie dla nowych zawodniczek.

Po sezonie

We wszystkich grach zespołowych koniec sezonu to ruch kadrowy. Także w PGNiG Superlidze Kobiet kluby zbroją się przed kolejnymi wyzwaniami. Zmiany są także w Starcie. Kierunek niemiecki wybrała nasza bramkarka, Wioleta Pająk. Propozycję gry w Kobierzycach przyjęła Kasia Cygan. Barbara Choromańska zagra w przyszłym sezonie w Koszalinie. Paulina Peplińska wróci z wypożyczenia do macierzystego klubu w Gdyni. Zmiana nastąpi także na ławce trenerskiej. Dotychczasowi trenerzy Marcin Pilch i Krzysztof Kotwicki wypełnili swoje kontrakty, a ich miejsce zajmie warszawski duet Roman i Marta Mont. W ich gestii będzie poprowadzenie zespołu przez najbliższe dwa sezony. Ekipę uzupełnią nowe zawodniczki. Marta Gęga ma wspomóc centralny sektor obrony, bramkarkę Wioletę Pająk zastąpi Małgorzata Ciąćka a lewe skrzydło wzmocni najlepsza strzeleczyni w pierwszej lidze Weronika Weber. Kolejne, nowe zawodniczki są w trakcie czynności kontraktowych, dlatego o ich kontraktach powiadomimy niebawem.

Cele sportowe na sezon 2022/23

Ministerstwo Sportu wdrożyło program finansowego wsparcia drużyn, które startują w europejskich pucharach. Pierwsze cztery ekipy PGNiG Superligi Kobiet mogą dostąpić tego zaszczytu, dlatego wydaje się być naturalnym, że rywalizacja w Europie byłaby dużą promocją miasta i poszczególnych sponsorów. Do tego celu należy zatem dążyć.

Cele organizacyjne

Niestety ostatnie dwa sezony stały pod znakiem pandemii, która miała istotny wpływ na frekwencję na trybunach. Problem ten był ostatnio poruszany na dorocznym zebraniu Prezesów klubów PGNiG Superligi Kobiet. Na spotkaniu jednogłośnie uznano, że zwiększenie frekwencji na meczach stanowi priorytet dla naszej organizacji. W tym celu będą podejmowane stosowne działania zarówno po stronie PGNiG Superligi Kobiet jak i samych klubów. Kolejnymi ważnymi obszarami, na które musimy patrzeć to utrzymanie dyscypliny finansowej, ustabilizowanie budżetu ale też przede wszystkim zaproszenie do współpracy nowych partnerów. Wszystkie te elementy są niezbędne do zrealizowania celów sportowych.

Nowy sezon 2022/23

Na 12 lipca wyznaczono rozpoczęcie zespołowych przygotowań w EKS START Elbląg. 10/11 września to wyznaczona data na rozegranie pierwszej serii spotkań. Prawie dwa miesiące treningów, sparingów, turniejów. Czy EKS Start Elbląg z nowym trenerem, delikatnie przebudowanym składem oraz jak zawsze ogromnym wsparciem kibiców zdoła powalczyć o wyższe cele niż w ostatnich dwóch sezonach? Jesteśmy przekonani, że tak. Zarząd Klubu z optymizmem podchodzi do zbliżających się rozgrywek. Mamy również ogromną nadzieję, że energia jaką Roman Mont przez lata obdarzał UKS Varsovię, będzie miała również u nas przełożenie na zbudowanie silnego zespołu, który zapisze nową kartę w sportowej historii Elbląga.

---materiał partnera---