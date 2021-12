Charytatywny turniej darta odwołany

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną charytatywny turniej darta na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt został odwołany. - Turniej został odwołany, ale oczywiście dary rzeczowe i datki można przekazywać bezpośrednio do schroniska - poinformowali organizatorzy.

Po kilku latach nieobecności na elbląskiej sportowej mapie wraca dart. - Jesteśmy w trakcie tworzenia nowego stowarzyszenia, czerpiąc z dobrych wzorców sprzed lat. Chcemy sformalizować to, co dzieje się teraz, czyli nasze cotygodniowe niedzielne spotkania - informowali organizatorzy.

Na początek Elbląska Liga Darta Shanghai chciała zorganizować turniej 12 grudnia 2021r. w Pubie Biblioteka (Stare Miasto, ul. Rybacka 29-31). Miał być to turniej charytatywny, z którego zebrane fundusze byłyby przekazane na rzecz elbląskiego schroniska dla zwierząt. Turniej darta miał odbyć się w podziale na dwie grupy: amatorska i profesjonalna. Organizatorzy zastrzegali, że minimalny wiek uczestników to 16 lat. Na miejscu miała być prowadzona zbiórka publiczna finansowa i darów rzeczowych. Aktualne potrzeby elbląskiego schroniska to:

- ubranka pooperacyjne dla psów i kotów,

- mokra karma dla psów i kotów (np. Dolina Noteci, animonda, Rocco),

- sucha karma dla psów (np. Bosch, Brit, Eukanuba, Royal Canin)

- sucha karma specjalistyczna dla psów (np. Royal Canin - renal, hypoallergenic, gastrointestinal),

- mleko dla kociąt i szczeniąt (np. Lactol, Royal Canin),

- koce, kołdry, poduszki (bez pierza), ręczniki, prześcieradła, piłki tenisowe, gumowe zabawki, obroże, smycze, miski, podkłady higieniczne, suplementy dla psów i kotów.

Niestety, z uwagi na sytuację epidemiologiczną turniej został odwołany, ale dary rzeczowe i datki można przekazywać bezpośrednio do schroniska - apelują organizatorzy.

Wszyscy zainteresowani więcej informacji mogą uzyskać wysyłając do nas e-mail na adres elblaskaligadarta@gmail.com.