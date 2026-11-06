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Oddajesz krew? Parkujesz za darmo

 Elbląg, Oddajesz krew? Parkujesz za darmo
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi będą mogli parkować za darmo w elbląskiej Strefie Płatnego Parkowania. Takie rozwiązanie przegłosowali na ostatniej sesji Rady Miejskiej elbląscy radni.

Do darmowego parkowania będą Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia. Aby nim zostać należy oddać 18 (mężczyźni) lub 15 (kobiety) litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Przypomnijmy, że jednorazowo można oddać tylko 450 mililitrów;

Oddać krew może każda osoba w wieku 18 – 65 lat z minimalną wagą ciała 50 kg, która czuje się zdrowa i nie spełnia warunków uniemożliwiających oddania krwi. Informację, co uniemożliwia oddanie krwi znajdziesz na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W Elblągu krew można oddać w przychodni przy ulicy Bema 80. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Krew to lek, którego nie da się wyprodukować ani zastąpić. Zostając krwiodawcą można bezpośrednio zaangażować się w ratowanie zdrowia i życia innych.

Zwolnienie Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania ma być formą podziękowania za oddawanie krwi. Wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 r. Przypomnijmy, że są oni także uprawnieni do darmowych przejazdów elbląską komunikacją miejską.

Rada Miejska przyznała także podczas ostatniej sesji bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla weteranów i weteranów poszkodowanych To pokłosie przedłożonej radzie petycji.

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Bardzo miła informacja :)
  • Spełniamy warunek, i co dalej trzeba zrobić ?? jakiś blankiecik odebrać ?? czy jak, jak za darmo skorzystać z komunikacj ?? Może warto, przypominać i informować o takich sprawach częściej, jednocześnie reklamując idę oddawania krwi
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