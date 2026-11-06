Ostatni domowy rozdział

Elbląski rok Olimpii przypominał książkę z kilkoma dobrymi rozdziałami i zbyt wieloma stronami, które najchętniej wyrzuciłoby się z pamięci. W sobotę pozostanie dopisać zakończenie w meczu z rozpędzoną Ząbkovią Ząbki.

Ostatni raz u siebie

Sobotnie spotkanie będzie ostatnim występem Olimpii przed elbląską publicznością w 2026 roku. Okazja jest więc szczególna, nawet jeśli ligowa rzeczywistość nie przygotowała gospodarzom wygodnego scenariusza. Elblążanie zajmują 13. miejsce, mają 18 punktów i bilans bramkowy 19:24. Ostatnio przegrali 0:2 w Troszynie, pomagając przedostatniej drużynie ligi odnieść pierwsze domowe zwycięstwo w sezonie. Porażka przerwała serię czterech spotkań bez przegranej i przypomniała, że względna stabilizacja Olimpii nadal ma kruche podstawy. W Troszynie zabrakło skuteczności, zdecydowania oraz odpowiedniego zabezpieczenia własnej bramki. Ząbkovia postawi wymagania znacznie wyższe, dlatego sama chęć rehabilitacji nie wystarczy.

W mieście rozpoczęła się natomiast mobilizacja kibiców. Pojawiły się transparenty zachęcające do przyjścia na stadion, między innymi z hasłami „Nie zamulaj, dawaj na Olimpię” oraz „Wszyscy do młyna”. Ostatni domowy mecz roku ma otrzymać odpowiednią oprawę. Piłkarzom pozostaje sprawić, aby mobilizacja nie skończyła się jedynie na trybunach.

Domowy bilans bez pudru

Liczby z Elbląga nie pozostawiają wiele miejsca na uprzejmości. Olimpia rozegrała w 2026 roku piętnaście ligowych spotkań w roli gospodarza. Wygrała cztery, jedno zremisowała i poniosła dziesięć porażek. Zdobyła 17 bramek, straciła 27, zachowała dwa czyste konta i wywalczyła 13 punktów na 45 możliwych. Szczególnie bolesna była wiosna sezonu minionego. Wówczas siedem spotkań przyniosło jedno zwycięstwo i sześć porażek przy bilansie bramkowym 7:15. Jesienią pojawiła się poprawa: trzy wygrane, remis i cztery przegrane, bramki 10:12. Nadal trudno jednak mówić o własnym boisku jako przewadze. W całym roku Olimpia przegrywała u siebie ponad dwa razy częściej, niż wygrywała. Sobotni wynik w meczu z Ząbkovią nie naprawi tych statystyk, może jednak nadać domowemu zakończeniu znacznie przyjemniejszy ton. Zwycięstwo pozwoliłoby również zmniejszyć dystans do górnej części tabeli i odzyskać trochę zaufania utraconego po słabym występie w Troszynie.

Ząbkovia nabrała rozpędu

Goście przyjadą do Elbląga z piątego miejsca. Po piętnastu kolejkach mają 25 punktów, siedem zwycięstw, cztery remisy i cztery porażki. Zdobyli 29 bramek, stracili 23. Ząbkovia wyprzedza Olimpię o siedem punktów i znajduje się w szerokiej grupie zespołów naciskających ligową czołówkę. Pięć ostatnich kolejek przyniosło dwa zwycięstwa i trzy remisy przy bilansie bramkowym 10:5. Ząbkowianie pokonali ŁKS II Łódź 3:0, zremisowali kolejno z Jagiellonią II, Troszynem i Wisłą II Płock, a ostatnio ograli Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2:0. Julian Świątek otworzył wynik w 13. minucie, natomiast po przerwie prowadzenie podwyższył Stanisław Muniak. Ząbkovia nie jest drużyną zależną wyłącznie od własnego boiska. W ośmiu wyjazdach zdobyła 11 punktów, odnosząc trzy zwycięstwa i notując dwa remisy. Poza Ząbkami strzeliła 14 goli, czyli tylko jednego mniej niż przed własną publicznością.

Jeszcze niedawno Dolcan

Historia najbliższego przeciwnika prowadzi znacznie wyżej niż obecna III liga. Klub powstał w 1927 roku jako Ząbkovia. Największą rozpoznawalność zdobył pod nazwą Dolcan Ząbki, przez wiele sezonów występując na zapleczu Ekstraklasy. W rozgrywkach 2013/14 zespół prowadzony przez Roberta Podolińskiego zajął trzecie miejsce w I lidze, ustępując jedynie Górnikowi Łęczna i GKS-owi Bełchatów. Piłkarski marsz zatrzymał się gwałtownie zimą 2016 roku. Problemy finansowe głównego sponsora doprowadziły do wycofania drużyny z rozgrywek. Klub rozpoczął odbudowę w IV lidze, a następnie powrócił do historycznej nazwy. Awans do III ligi wywalczył w sezonie 2024/25. Dawny Dolcan zniknął z krajowego zaplecza, Ząbkovia systematycznie odbudowuje tradycje piłkarskie w Ząbkach.

Bilans konfrontacji

Pierwsze dwa spotkania należały do Dolcanu, który w sezonie 2007/08 dwukrotnie wygrał 2:0. Olimpia odpowiedziała kilka lat później. W 2012 roku rozbiła rywala w Elblągu 4:1, a Tomasz Chałas zdobył trzy bramki. Najnowsza część tej historii jest dla Elblążan jeszcze przyjemniejsza. Olimpia wygrała trzy ostatnie mecze z Ząbkovią. W sierpniu 2025 roku zwyciężyła na wyjeździe 3:2, natomiast 28 lutego 2026 roku pokonała przeciwnika przy Skrzydlatej 3:1. Trafili wówczas Oskar Kordykiewicz, Łukasz Sarnowski i Bartosz Winkler.

Pełny bilans: 6 spotkań, 3 zwycięstwa Olimpii, 1 remis, 2 porażki, bramki 12:10.

29.09.2007 r. Olimpia Elbląg – Dolcan Ząbki 0:2

03.05.2008 r. Dolcan Ząbki – Olimpia Elbląg 2:0

22.10.2011 r. Dolcan Ząbki – Olimpia Elbląg 2:2 (Maciej Pietroń x2)

20.05.2012 r. Olimpia Elbląg – Dolcan Ząbki 4:1 (Tomasz Chałas x3, Tomasz Matwijów)

15.08.2025 r. Ząbkovia Ząbki – Olimpia Elbląg 2:3 (Kacper Kondracki, Marcin Czernis, Oskar Kordykiewicz)

28.02.2026 r. Olimpia Elbląg – Ząbkovia Ząbki 3:1 (Oskar Kordykiewicz, Łukasz Sarnowski, Bartosz Winkler)

Historia daje Olimpii przyjemny punkt odniesienia, nie przynosi jednak żadnej gwarancji. Obecnie Ząbkovia jest wyżej w tabeli, od pięciu kolejek nie przegrała i właśnie pokonała jedną z czołowych drużyn ligi. Elblążanie mają za sobą zupełnie inny weekend. W Troszynie wróciły problemy, które przez kilka wcześniejszych tygodni udawało się trzymać pod kontrolą.

Klub zaprasza na spotkanie z historią

Olimpia przypomina również o kolejnym spotkaniu z cyklu „Poniedziałki z historią”. W poniedziałek, 9 listopada, gościem klubu będzie Łukasz Konończuk, były prezes i obecny prezes honorowy Olimpii. Szczegóły znajdziecie - tutaj.

Olimpia Elbląg - Ząbkovia Ząbki, sobota, 7 listopada, 14:00, stadion przy ul. Skrzydlatej 1A. Transmisja meczu na zksolimpia.pl

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