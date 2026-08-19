Concordia gra z Sokołem. Wygraj samochód na weekend

Po dwóch ligowych wygranych z rzędu Concordia Elbląg podejmie na własnym boisku Sokół Ostróda. Na kibiców przy ul. Krakusa czekają nie tylko piłkarskie emocje, ale też szansa na wygranie auta na weekend!

Concordia Elbląg rozpoczęła sezon IV ligi od wyjazdowej porażki z Granicą Kętrzyn (1:3). Pomarańczowo-czarni szybko udowodnili jednak, że było to tylko potknięcie przy starcie. W kolejnych meczach pokonali beniaminka rozgrywek – Naki Olsztyn (3:1) oraz Romintę Gołdap (3:0). Po drodze wyeliminowali jeszcze Zamek Kurzętnik (7:0) z Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Serię zwycięstw będą chcieli przedłużyć w sobotnim (22 sierpnia, godz. 16) meczu z Sokołem Ostróda. Ostródzianie ligę zaczęli dokładnie odwrotnie niż Concordia: na inaugurację pokonali DKS Dobre Miasto (3:1), ale w dwóch kolejnych meczach ulegli Mamrom Giżycko (1:2) i Pisie Barczewo (1:2). W grze o Wojewódzki Puchar Polski pozostają nadal po wyeliminowaniu Huraganu Morąg (3:1) i Polonii Pasłęk (2:0).

Warto zwrócić uwagę, że w barwach Sokoła grają znani z elbląskich muraw Bartłomiej Danowski i Kamil Wenger.

To jednak nie koniec sobotnich emocji na stadionie przy ulicy Krakusa. W przerwie spotkania będzie można wygrać... samochód. Zwycięzca konkursu otrzyma auto z pełnym bakiem na weekend, a najmłodsi powalczą o hulajnogę. Wśród kibiców zostanie wybranych trzech szczęśliwców, którzy będą musieli z połowy boiska trafić w małą bramkę. Zadanie teoretycznie nie wydaje się trudne, ale jak okaże się w praktyce? Trzeba przyjść na mecz, liczyć na łut szczęścia w losowaniu, a potem... oddać celny strzał!

Tytułem ciekawostki: Concordia w tym sezonie zdobyła już 14 bramek (7 w lidze i 7 w Wojewódzkim Pucharze Polski), a Sokół – 10 (5 w lidze plus 5 w pucharze).

Przypominamy, że oficjalna prezentacja piłkarzy Concordii Elbląg odbędzie się w czwartek (20 sierpnia) na scenie przy katedrze pw. św. Mikołaja. Pomarańczowo-czarni zaprezentują się kibicom o godzinie 18:00.

Mecz Concordia Elbląg vs Sokół Ostróda – 22 sierpnia, godz. 16; wstęp wolny.