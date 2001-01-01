CRW Dolinka poleca się na weekend

Na pogodę i niepogodę - Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to idealny wybór do zaplanowania aktywnego wypoczynku lub relaksu po długim tygodniu w gronie bliskich i przyjaciół. Weekend nie musi być nudny. Zapraszamy do skorzystania z wodnych atrakcji.

Szeroka oferta CRW Dolinka zadowoli zarówno osoby aktywne, uprawiające sporty zawodowo, jak i rodziny z dziećmi oraz grupy znajomych. To też doskonała propozycja dla osób, które chcą się zrelaksować i wyciszyć, zarówno ciało, jak i umysł. Prognozy pogody pokazują, że w najbliższe dni zbliża się do nas jesienna aura, a w CRW Dolinka żadna pogoda nam nie straszna.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka posiada aż trzy strefy do dyspozycji: sportową, rekreacyjną i relaksu. W kompleksie czekają na Was profesjonalne tory pływackie. Z powodzeniem wykonacie na nich swój trening albo podszkolicie swoje umiejętności pływackie. Dla rodzin z dziećmi polecamy kolorowy, dziecięcy basen oraz strefę rekreacyjną. CRW Dolinka to raj dla najmłodszych, w którym mogą beztrosko się bawić w wodzie, korzystać z wodnych atrakcji takich jak: zjeżdżalnia, armatki czy brodzik. Osobom potrzebującym wypoczynku i wyciszenia się proponujemy strefę relaksu, gdzie można skorzystać z kompleksu saun (suchej, parowej i biosauny), a także z wanny z hydromasażem czy podgrzewanych leżaków.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza codziennie od 6:00 do 22:00. Bilety można kupić w kasie, a stałym klientom szczególnie polecamy do korzystania z karnetu MOSiR, dzięki czemu możecie liczyć na dodatkowe korzyści.