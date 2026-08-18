Darmowe treningi w Truso Elbląg

Zapraszamy rodziców i dzieci, w wieku 7-12 lat, na pierwszy tydzień darmowych zajęć sportowych w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Truso Elbląg. Na początek bezpłatne zajęcia siatkówki, piłki ręcznej i judo. Start od 24 sierpnia.

MKS Truso Elbląg prowadzi nabór nowych zawodników i zawodniczek, na rok szkolny 2026/27. W naszym klubie trenuje ponad 500 chłopców i dziewczynek. Treningi w naszym klubie to aktywnie spędzony czas, nauka dyscyplin, nawiązywanie przyjaźni, współpracy w grupie oraz wyjazdy na mecze, turnieje

i obozy.

Prosimy o rejestrację na wybrane zajęcia, poprzez nasze formularze kontaktowe. Dziękujemy.

Harmonogram darmowych zajęć (pierwszy tydzień):

Poniedziałek, 24 sierpnia

Siatkówka - dziewczęta (rocznik 2015-2017)

hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 16:30-17:45

Formularz zapisów tutaj.

Wtorek, 25 sierpnia

Piłka ręczna - dziewczęta i chłopcy (2015-2016)

hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 15:45-17:00

Formularz zapisów tutaj.

Akademia Piłki Ręcznej w Truso Elbląg posiada Złotą Gwiazdkę Certyfikacji Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Środa, 26 sierpnia

Siatkówka – dziewczęta i chłopcy (2018-2019)

hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 16:30-17:45

Formularz zapisów tutaj.

Czwartek, 27 sierpnia

Piłka ręczna - dziewczęta i chłopcy (2017-2018)

hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 15:45-17:00

Formularz zapisów tutaj.

Akademia Piłki Ręcznej w Truso Elbląg posiada Złotą Gwiazdkę Certyfikacji Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Piątek, 28 sierpnia

Judo - dziewczęta i chłopcy (2019-2020)

Hala MOS, ul. Kościuszki 77a, godziny 16:30-17:45

Formularz zapisów tutaj.

Poniedziałek, 31 sierpnia

Judo - dziewczęta i chłopcy (2017-2018)

Hala MOS, ul. Kościuszki 77a, godziny 16:30-17:45

Formularz zapisów tutaj.

Na zajęcia prosimy zabrać strój sportowy.

Kolejny bezpłatny tydzień, z kolejnymi dyscyplinami, w dniach 7-11 września.

Więcej informacji o sekcjach i klubie na truso.elblag.pl oraz na Facebooku: Energa MKS Truso Elbląg.