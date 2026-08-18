Darmowe treningi w Truso Elbląg
Zapraszamy rodziców i dzieci, w wieku 7-12 lat, na pierwszy tydzień darmowych zajęć sportowych w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Truso Elbląg. Na początek bezpłatne zajęcia siatkówki, piłki ręcznej i judo. Start od 24 sierpnia.
MKS Truso Elbląg prowadzi nabór nowych zawodników i zawodniczek, na rok szkolny 2026/27. W naszym klubie trenuje ponad 500 chłopców i dziewczynek. Treningi w naszym klubie to aktywnie spędzony czas, nauka dyscyplin, nawiązywanie przyjaźni, współpracy w grupie oraz wyjazdy na mecze, turnieje
i obozy.
Prosimy o rejestrację na wybrane zajęcia, poprzez nasze formularze kontaktowe. Dziękujemy.
Harmonogram darmowych zajęć (pierwszy tydzień):
Poniedziałek, 24 sierpnia
Siatkówka - dziewczęta (rocznik 2015-2017)
hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 16:30-17:45
Formularz zapisów tutaj.
Wtorek, 25 sierpnia
Piłka ręczna - dziewczęta i chłopcy (2015-2016)
hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 15:45-17:00
Formularz zapisów tutaj.
Akademia Piłki Ręcznej w Truso Elbląg posiada Złotą Gwiazdkę Certyfikacji Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
Środa, 26 sierpnia
Siatkówka – dziewczęta i chłopcy (2018-2019)
hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 16:30-17:45
Formularz zapisów tutaj.
Czwartek, 27 sierpnia
Piłka ręczna - dziewczęta i chłopcy (2017-2018)
hala IV LO w Elblągu, ul. Sienkiewicza 4, godziny 15:45-17:00
Formularz zapisów tutaj.
Akademia Piłki Ręcznej w Truso Elbląg posiada Złotą Gwiazdkę Certyfikacji Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
Piątek, 28 sierpnia
Judo - dziewczęta i chłopcy (2019-2020)
Hala MOS, ul. Kościuszki 77a, godziny 16:30-17:45
Formularz zapisów tutaj.
Poniedziałek, 31 sierpnia
Judo - dziewczęta i chłopcy (2017-2018)
Hala MOS, ul. Kościuszki 77a, godziny 16:30-17:45
Formularz zapisów tutaj.
Na zajęcia prosimy zabrać strój sportowy.
Kolejny bezpłatny tydzień, z kolejnymi dyscyplinami, w dniach 7-11 września.
Więcej informacji o sekcjach i klubie na truso.elblag.pl oraz na Facebooku: Energa MKS Truso Elbląg.