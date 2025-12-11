Debiuty na medal

2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe – to dorobek młodych zawodników Fighter Sambo Elbląg z ostatnich Mistrzostw Polski No Gi Young Grapplers.

6 grudnia w Żyrardowie odbyły się 9. Mistrzostwa Polski w No Gi Young Grapplers (w uproszczeniu walki tylko z udziałem rąk). W turnieju zadebiutowali młodzi zawodnicy Fighter Sambo Elbląg trenujący pod okiem Witolda Rogoza.

I był to debiut na medal. Ze złotymi medalami do domu wrócili Stefan Ziemiński (U12/14) i Jakub Zawada (U12). Na drugim stopniu podium stanęli Paweł Zakrzewski (U16) i Michał Litkowski. Trzecie miejsce wywalczyły Nela Rokowska (U12), Natalia Polaczek (U12), Patryk Polaczek (U16) i Igor Jursa (U16).