Derby nie dla Silvantu

Piłkarze ręczni Silvanu przegrali w Morągu derbowy pojedynek z tamtejszym UKS Jedynka KODO 30:35. Była to piąta z rzędu porażka elbląskiej drużyny.

Faworytem w starciu UKS Jedynka z Silvantem był gospodarz meczu. Szczypiorniści z Morąga spisują się w bieżącym sezonie bardzo dobrze i przegrali zaledwie jedno spotkanie. Elblążanom z kolei nie idzie tak dobrze, bo na dziewięć meczów, wygrali tylko trzy. Nasi zawodnicy jechali jednak do Morąga z zamiarem powalczenia o dobry rezultat.

W pierwszych akcjach skuteczniejsi byli gospodarze, jednak w 7. minucie podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy wyrównali na 3:3. Kilka kolejnych akcji to gra bramka za bramkę, Elblążanie mogli nawet wyjść na prowadzenie, jednak nie wykorzystali kontrataku. Strata w ataku i niecelny rzut szybko się zemściły i Jedynka odskoczyła na trzy gole. Mimo iż Elblążanie cały czas musieli gonić wynik, to między słupkami nieźle spisywał się Kacper Wojciechowski. Przy stanie 12:8 o przerwę poprosili trenerzy Silvantu. Po wznowienie przyjezdni zagrali skuteczniej w ataku, celne rzuty oddawał Stanisław Gębala i udało się zmniejszyć dystans do dwóch trafień. Kontrataki wykańczał Michał Ściesiński, z obrotu trafił skrzydłowy Szymon Heyda i nasza drużyna doprowadziła do wyrównania po 14. Do końca pierwszej połowy zawodnicy UKS trafili jeszcze dwukrotnie i po 30 minutach było 16:14.

Po zmianie stron trwała wyrównana walka, gospodarze utrzymywali dwu-trzybramkowe prowadzenie. Niestety zawodnikom Silvantu zbyt często przydarzały się straty, a rywal przeprowadzał kontrataki. Gdy UKS zdobył trzy bramki z rzędu, jego przewaga urosła już do sześciu trafień (24:18). W 44. minucie po raz trzeci na ławkę kar powędrował Michał Łucyn, co oznaczało że tego zawodnika już na parkiecie nie zobaczymy. Naszych szczypiornistów kilkukrotnie zatrzymał bramkarz Morąga, pojawiły się też kolejne straty. Gospodarze zanotowali serię, tym razem czterobramkową i ich przewaga urosła już do dziewięciu goli (30:21). Elblążanie walczyli o zmniejszenie dystansu, a w samej końcówce meczu udało im się dobyć cztery bramki z rzędu i zamknąć mecz wynikiem 35:30.

UKS Jedynka KODO Morąg - Silvant Handball Elbląg 35:30 (16:14)

Silvant: Wojciechowski, Plak - Ściesiński 8, Radecki 5, Gębala 5, Nowakowski 5, Łucyn 3, Solecki 2, Heyda 2, Kwiatkowski, Chodziński S., Boenig, Chodziński Sz., Stańczuk.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi mężczyzn.

Kolejny mecz Elblążanie zagrają przed własną publicznością 29 listopada z Sambor Latocha Agropom Tczew.