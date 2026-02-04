UWAGA!

Elbląg czeka na najlepsze siatkarki

 Elbląg, Elbląg po raz drugi z rzędu jest organizatorem Finału TAURON Pucharu Polski w siatkówce kobiet
Elbląg po raz drugi z rzędu jest organizatorem Finału TAURON Pucharu Polski w siatkówce kobiet(fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Już tylko dni dzielą nas od Finału TAURON Pucharu Polski w siatkówce kobiet. Do Elbląga przyjadą najlepsze polskie siatkarki na czele z Aleksandrą Szczygłowską, wychowanką MKS Truso, która wraz ze swoim zespołem z Rzeszowa będzie bronić zdobytego rok temu tytułu.

W weekend (7-8 lutego) w Elblągu cztery zespoły powalczą o TAURON Puchar Polski. Wszystkie kluby - PGE Budowalni Łódź, KS DevelopRes Rzeszów, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała oraz NETLAND MKS Kalisz - mają to trofeum w kolekcji.

TAURON Pucharu Polski broni KS DevelopRes Rzeszów. Z drużyny, która w ubiegłym roku cieszyła się z trofeum, pozostały: Katarzyna Wenerska, Aleksandra Szczygłowska, Marrit Jasper, Karina Chemielewska oraz Magda Kubas. Dwie z nich – Katarzyna Wenerska i Aleksandra Szczygłowska - pierwszy raz zdobyły puchar w 2022 roku. Ich koleżanką z boiska była wtedy Jelena Blagojevic, dzisiaj druga trenerka zespołu – informuje Tauron Liga na swojej stronie internetowej.

- Mamy bardzo dobre wspomnienia z Elbląga i turnieju z zeszłego sezonu. Oczywiście mamy teraz nowy zespół i innych przeciwników. Nie możemy się już doczekać tej rywalizacji, ponieważ po raz drugi w tym sezonie zagramy o nagrodę główną. Elbląg to naprawdę miłe miejsce i fajne miasto. Pojedziemy tam już dzień wcześniej, więc będzie też czas, żeby się zaaklimatyzować i potrenować. To też fajne uczucie mieć taki cały weekend z siatkówką, a nie tylko jeden mecz jak w lidze – mówi w rozmowie opubikowanej w serwisie Tauron Polska Liga Marrit Jasper, holenderska przyjmująca KS DevelopResu Rzeszów.

 

Finał TAURON Pucharu Polski odbędzie się w dniach 7-8 lutego w hali przy Al. Grunwaldzkiej. W sobotę o godz. 14.45 DevelopRes Rzeszów zagra z PGE Budowlanymi Łódź, a o godz. 18 w drugim półfinale zmierzą się NETLAND MKS Kalisz i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Zwycięzcy zagrają w niedzielnym finale o godz. 14.45.

Bilety na turniej można kupić na stronie eventim.pl Ceny? Od 26,50 zł.

oprac. red.

